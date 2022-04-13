Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da peşpeşe gelen rekorlara yönelik sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,65 puan artışla 2 bin 463 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,43 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı Borsada kapanışa doğru satışların hızlanması ve kaybın yüzde 5'i geçmesi üzerinde endekse bağlı devre kesici devreye girdi, işlemler durdu.

Borsa İstanbul’da yenilik: Vadeli İşlem Sözleşmesi Borsa İstanbul piyasa katılımcılarının yatırım ve risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasına devam ederken, yatırımcıya sunduğu Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Fiziki Teslimatlı Dolar-TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin ardından Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini (DİBS) de kullanıcılara açacak.