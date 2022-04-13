Türkiye Gazetesi

Herkesin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için hükümet mayıs ayının son haftası işaret edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için tekrar tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı. Yaklaşan gösterge toplantısı için sendika-bürokrasi düzeyinde trafik hızlandı.

Üçüncü toplantı öncesi ise çalışmalarını tamamlayan Memur-Sen’in talepleri ile ilgili Çalışma Genel Müdürlüğü’nde bir sunum gerçekleştirdi.

HER MESLEK GRUBUNU KAPSAMASI İSTENİYOR

Hemşirelere 14 Mart’ta verilen müjdenin ardından gözler diğer meslek gruplarına çevrildi. Sendika yetkililerin 3600 ek göstergenin belirli meslek grupları ile sınırlı kalmamasını ve kamuda çalışan her meslek grubunu kapsamasını talep ettiği bakanlığın da bu talebe olumlu baktığı belirtiliyor.

UNVANLARIN KORUNMASI VE YANSITMA ORANI

Maaşlarda olan yansıtma oranı, ek göstergedeki unvanların korunması, 2200-3600 arası ek göstergede olanların arasındaki makasın düzenlenmesinin de yapılan sunumda yer aldığı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge konusunda ‘’Ümidimiz mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis’e intikal ettirilecek’’ demişti.

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin tarih verdi Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergede çalışmamız son aşamaya geldi. Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz Mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.

AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret, memur ve emekliye zam müjdesi Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve asgari ücrette ek zamma ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar çıkarılacağını belirten Akbaşoğlu, "Asgari ücrete ikinci zam konusu temmuz ayında ele alınacak" dedi.

3600 ek gösterge için yeni gelişme Asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı meselesinin ardından 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı dün yapılırken, taslak metinler masaya yatırıldı.