Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde tüm sektörler uzun bir sessizliğe gömülürken, ev arayanlar, taşınmak isteyenler de bu süreçte beklemek durumunda kalmıştı.

Dünya genelinde vakaların düşmesi ile beraber pandemi önlemleri gevşetilerek yeniden sektörler canlandırılırken vatandaşlarda ev almak ya da kiralamak için harekete geçti. Ancak beklenen olmadı ve bu uzun sessizliğin bedeli emlak sektörüne fahiş zamlar olarak yansıdı.

Özellikle büyük şehirlerde son iki yıl içinde kira bedelleri yüzde 200’e kadar artışa geçti. Mal sahipleri tüfe üzerinden istedikleri kiraları alamayınca, mevcut kiracıları çıkarma yolunu seçti. Bu süreçte de binlerce kiracı ev arayışında yorucu bir sürece girdi.

EN YÜKSEK KİRA ANTALYA VE İSTANBUL'DA

Antalya ve İstanbul kira zam oranları en çok dikkat çeken iki şehir olarak öne çıkarken istanbul’u sırasıyla Ankara ve Mersin izledi.

Antalya’daki kira artışının sebebini Rusya-Ukrayna savaşına bağlayan Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, Antalya’da kira artış oranlarının %122’lik oranla İstanbul’u geçtiğine dikkat çekti. Özellikle savaştan kaçan Ukrayna ve Rusya vatandaşları kiralık konutlara yönelerek döviz cinsinden ödeme yapınca Antalya’da kira fiyatlarının yükselişi kaçınılmaz oldu.

Kira sözleşmelerinde zam oranı TÜFE'ye göre yapılıyor...

Öte yandan pandemi nedeniyle yaşanan enflasyonunda bu artışta etkili olduğunu belirten Başaran, “Yine pandemi nedeniyle inşaatların durması, inşaatların teslim edilememesi, kentsel dönüşüme giren binaların yarıda kalması da bir etken olarak öne çıktı. İnsanlar yerlerinden ayrılamayınca arz talep dengesi değişti, sirkülasyon sağlanamadığı için de fiyatlar uçuşa geçti.” diye konuştu.

KİRALARIN DÜŞMESİ 2 YILI BULABİLİR

Sonrasında yapılan girişimler ve yatırımlarla emlak sektörü canlansa da kira fiyatlarındaki krizin aşılması geniş bir zamana yayıldı. Başaran, yeniden sirkülasyonun sağlanmasının ise en az 2 yılı bulacağını belirtti.

Ayrıca yabancılara konut satışı da emlak piyasasındaki artışın ana nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. 2017 yılında Türk Vatandaşlığı için 1 milyon dolar olan gayrimenkul şartının 250 bin dolara düşürülmesi yabancılara konut satışında patlama yaşanmasına neden oldu.

Yabancılara konut satışının her geçen gün ivme kazandığını kaydeden Başaran, “Geçtiğimiz şubat ayında İranlı vatandaşlara 711 konut satışı gerçeklemiş, İranlıları sırasıyla Irak, Rusya, Kazakistan ve Almanya izlemiş” dedi..

"TAVAN FİYAT UYGULAMASI GELMELİ"

Ancak dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; yabancıların Türk vatandaşlığı için yaptığı başvurularda aranan gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı. Bu değişiklik ile beraber yabancılara konut satışındaki ivmenin kırılması bekleniyor.

Şu anda İstanbul’da en ucuz semtlerde bile kiraların 5 bin liradan başladığına dikkat çeken başaran, sürecin geçici olduğunu belirterek, sabırlı olunmasını tavsiye etti. Ancak bu süreç içinde kiraları düşürmek adına tavan fiyat uygulamasına gidilebileceğini söyleyen Başaran, hem ev sahibi hem de kiracılara Tüfe oranın üzerinde artış kabul etmemleri gerektiğini söyledi.

“Çözüm noktasında değil sabır noktasındayız” diyen başaran, inşaatı devam eden binlerce konutun tamamlanması ile başlayan sirkülasyonun 1-2 yıl içinde kiracıları rahatlatacağına dikkat çekti.

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