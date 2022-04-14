Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

Reklam Kurulu, marketlerin aldatıcı reklamlarını takibe aldı. Vatandaştan gelen şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, son toplantısında da birçok reklamı durdurdu. Kurul, zincir marketlerden birine ait 21- 28 Ekim arasındaki afişlerde ikili tencere ve tava setinin indirimle 109,95 liradan satışa sunulduğunun duyurulduğunu, ancak aynı ürünün 22 Ekim’de bir mağazada 169,95 liradan satıldığını tespit etti. İlgili marketin çalışanı ise ürün etiket farkının mağaza ile alakalı olmadığını, marketlerin geneli için basılan afişte yan ürünle birlikte fiyat basım hatası yapıldığı ve hata fark edilir edilmez afişlerin toplatılarak imha edildiğini beyan etti. Tanıtımlarda yer alan fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmadığını ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendiren Kurul, market zincirine 11 bin 429 lira ceza kesti ve reklamları durdurdu.

REKLAM VAR, ÜRÜN YOK

Reklam Kurulu, bir başka market zincirinin, sosyal medyada 5 litre ayçiçeği yağının 50,75 liraya satın alınabildiğini göstererek mobil uygulamaya yönlendirmesi konusundaki şikâyeti de değerlendirdi. İncelemeler sonucunda, ürünü satın almaları için tüketicilerin uygulamayı indirmeye yönlendirildiği ancak ürünü satın almak için firmaya ait uygulamaya giren tüketicilerin ürüne erişemediği tespit edildi. Bu durumun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendiren Kurul, reklamları durdurdu.

Aynı market zincirinin, farklı bir markaya ait 4 litre ayçiçeği yağını da 37,50 liradan satıldığını göstererek benzer şekilde vatandaşı aldattığını tespit eden Kurul, bu reklamları da durdurdu.

Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında ise görüşülen 200 dosyadan 186’sını mevzuata aykırı bulmuştu. Bunların 128’ine durdurma cezası, 58’ine toplamda 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Görüşülen dosyalar içinde 55 ayrı indirimli satış reklamı da vardı. Söz konusu 55 dosyadan 2’si mevzuata aykırı bulunmazken, 33’ü hakkında durdurma cezası, 20’si hakkında toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Aldatıcı reklamın cezası ağırlaştı: 622 bin 843 lira Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Ülke genelinde yayın yapan kanal, tüketiciyi aldatan reklam verirse 622 bin 853 lira idari ceza ödeyecek.