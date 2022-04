Türkiye Gazetesi

Cevdet F. Aydoğmuş ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, et fiyatlarının aşağıya çekilmesi için düğmeye basmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen hafta yaptığı açıklamada "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et ve Süt Kurumunun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi Marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla ucuz et satışlarımız başlamış durumda. Bu, ramazan ayı boyunca da devam edecek" demişti.

SIĞIR BAŞINA 2 BİN 500 LİRA

Hem Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerine et tedarik eden, hem de kendi mağazalarında günlük satış miktarını 8 ton etten 15 ton ete çıkaran Et ve Süt Kurumunun (ESK), et stokunun artırılması için son olarak yeni bir adım daha atıldı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak 2 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödenecek. Ödemeler, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında yapılacak.

Destek ödemesi kararının ardından ucuzluk amacıyla tedarik edilecek et stoklarında artış yaşanması bekleniyor.

Ömür Gedik’ten et zammına dikkat çeken yorum: Kırmızı et daha da pahalılansın Yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, kırmızı ete gelen zamlarla ilgili yaptığı yorum çok konuşuldu. Gedik sosyal medya hesabından “Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun” paylaşımında bulundu. Bu ifadelerin ardından Gedik, sosyal medyada gündem oldu.