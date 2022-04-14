Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY İSTANBUL

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Funda Gökgöl, artan kira ve faturalardan dolayı evde kalan öğrencilerin ev içi sayısında gözle görülür bir artış olduğunu belirtt.

Gökgöl, "1+1’de tek başına kalma dönemi artık hayal gibi bir şey. Kızlarda ev arkadaşlığı 3 ve üzerine çıkmaya başladı. Odaları ikişer ikişer bölüşme yoluna gidiyorlar. Erkeklerde biraz daha durum farklı, 5 ve üzerine çıkmaya başladılar. Ailelerine de yük olmamak için mecburen katlanıyorlar. Faturaları ve kirayı böylelikle 4-5'e bölerek rahatlıyorlar" dedi.

"BU GİDİŞ DOĞRU DEĞİL"

"Ailesiyle aynı ilde eğitim gören öğrenciler ilçe arası mesafeler ne kadar uzak olursa olsun birlikte kalıyorlar artık" diyen Gökgöl, "Bütün bunlar gelecek yıl yapılacak üniversite tercihlerini de etkileyecektir. Burada karşımıza ise başka durumlar çıkmaya başladı. Sırf geçinmek için ev arkadaşlığına gidiliyor ve artık kimin ne olduğuna pek bakılmıyor. Birbirleri ile iletişim kurmayan ev içinde konuşmayan odalarına girip çıkan bir ev modeli doğmaya başladı. Bu gidiş doğru değil" değerlendirmesini yaptı.

Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı Son bir yılda fatura ve kira fiyatlarındaki astronomik yükselişle geçim sıkıntısı çeken milyonlarca genç ya ailelerinin yanına dönmeye başladı ya da paylaşımlı evlere yöneldi. Türkiye’de 15 bin kişi ev arkadaşı ararken, ebeveynlerinin yanına taşınanların yüzde 80'den fazlasını Z kuşağı oluşturuyor.

Oda paylaşımına yoğun talep var İnşaat maliyetlerindeki yükseliş, artan nüfus ve enflasyon kaynaklı zamlar, konut ve kira fiyatlarını uçurdu. Son 1 yılda İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut ve kira fiyatları ortalama yüzde 70 yükseldi. Yaşanan bu durum oda ve ev paylaşımı modeline ilgili artırdı.