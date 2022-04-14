Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Kira ve fatura giderlerini düşürmek isteyenler emlakçılar veya internet ortamından ‘ev arkadaşı’ bulma yoluna gitmeye başladı. İstanbul Bahçelievler’de emlakçılık yapan Sema Özen “Beşiktaş’ta ortalama bir dairenin kirası 8 bin lira civarında. Yine Mecidiyeköy’de 6 bin lira. Etiler Ulus’a giderseniz 20 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul’da düzgün bir daire bulmak 4 bin liradan başlıyor. Buna site aidatı, faturalar ve yeme içme masrafları da eklendiğinde rakamlar yükseliyor. Asgari ücretli bir kişi tek başına yaşasa bile aldığı maaş tamamen mutfak hariç ev kira ve faturalara gidiyor. Eve çıkmak isteyenler kredi çekiyor. Depozito emlak komisyonu ve peşin 2 kira istenildiğinde 20 bin lirayı buluyor. Özellikle genç kesim veya yalnız yaşayanlar oda ve ev paylaşımı modeline gitmeye başladı” dedi.

GENÇLER TALEP EDİYOR

Kiralık veya satılık ilanlarının yanına ‘ev paylaşımı’ ilanlarının da geldiğini söyleyen Özen “Ev sahipleri bu durumdan pek rahatsız olmuyor. Nihayetinde aldığı kiraya bakıyor. Birçok kiracı ya emlakçı ya da internet siteleri üzerinden ilan vermeye başladı. Kira, fatura ve mutfak masraflarını ikiye bölüyorlar. Herkesin kendi odası oluyor. Mutfak ve banyoyu ortak kullanıyorlar. Bir nevi otel gibi düşünün. Özellikle gençler bu tür girişimlerde bulunuyor” diye konuştu.

PROFİL İLE İLANA ÇIKILIYOR

Türkiye’de 15 bin 801 kişi ev arkadaşı arıyor. Evarkadasi.com sitesi verilerine göre Bunun 5.500’ü İstanbul’da, 1.009’u İzmir’de, 880’i ise Ankara’da bulunuyor. Kalacak yer arayan kişi sayısı ise 44 bin 400… Bazı ilanlarda evini paylaşacak kişi depozito da talep ediyor. Bazıları ise sadece ev kirası ve faturalara ortak olmanın yeterli olduğunu belirtiyor. Ev arkadaşı olunacak kişi ile ilgili sitede kriterler yer alıyor. Profil oluşturarak ilan verilebiliyor. ‘evcil hayvan’ ‘sigara veya alkol kullanımı’ ‘kadın-erkek’ gibi seçimler yapılabiliyor.

Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı Son bir yılda fatura ve kira fiyatlarındaki astronomik yükselişle geçim sıkıntısı çeken milyonlarca genç ya ailelerinin yanına dönmeye başladı ya da paylaşımlı evlere yöneldi. Türkiye’de 15 bin kişi ev arkadaşı ararken, ebeveynlerinin yanına taşınanların yüzde 80'den fazlasını Z kuşağı oluşturuyor.

Milyonlarca kiracı bu haberi bekliyordu... Uzmanı tarih verip açıkladı! Ülke genelinde artan kiralar vatandaşı zor durumda bırakırken milyonlarca vatandaş kira fiyatları düşecek mi merak ediyor. Özellikle Antalya ve İstanbul kiralık daire fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Kira fiyatları neden artıyor sorusunun cevabı ise pandeminin etkisi ile inşaat sektörünün hız kesmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, yabancılara konut satışı gibi sebepler olarak gösteriliyor. Peki kira fiyatlarında düzenleme olacak mı? Kira fiyatları neye göre belirleniyor? Kira artışının önüne nasıl geçilir? Kiralar ne zaman düşer? En ucuz kiralar nerede? Son dönemde vatandaşların kafasını meşgul eden kira fiyatlarını Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran değerlendirdi.