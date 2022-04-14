Türkiye Gazetesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasına kararlaştırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri konuşuldu.

TARIMDA YENİ DİJİTAL SİSTEM

Toplantıda gıda fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbir ile tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli detaylar ele alındı. Yeni bir dijital sistemin kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, alınan kararla ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlanacak. Öte yandan toplantıda artan enerji fiyatlarının etkileri ve ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini arttıracak ilave önlemler konuşuldu.

TOPLANTIYA FUAT OKTAY BAŞKANLIK YAPTI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Gıda fiyatları yükselirken tarımda ihracat da patladı Türkiye ciddi bir gıda enflasyonu yaşarken, bu alanda ihracatın rekor kırması dikkat çekti.