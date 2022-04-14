Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları Fed’in faiz artırım sinyalleri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanışa geçmiş durumda. Dünyada artan enflasyon oranları altın fiyatlarını baskı altına alırken, gözler bugün saat 14:00’te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklanmış durumda. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu. Kritik karar önce ise altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte piyasalardaki son durum…

ABD ENFLASYONU İLE ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Salı günü açıklanan ABD’de mart ayı enflasyonu son 41 yılın zirvesini görmüştü. ABD’de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.5 seviyesine yükselerek 41 yılın zirvesini gördü. Enflasyonun sert yükselmesiyle ons altın fiyatları tırmanışa geçerek 1978 dolara kadar çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Öte yandan ABD enflasyonun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamaları altın fiyatlarını tırmanışa geçirerek nisan ayının en yüksek seviyesine çıkardı. Ons altın haftalık olarak yüzde 2’ye yakın değer kazandı. Sabah saatleri itibari ile ons altın 1973 dolardan işlem görürken, gram altın 926 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1524 liradan değerlendiriliyor.

“MERKEZ BANKASI FED'İ TAKİP EDECEK”

Piyasalardaki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan ünlü finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte İslam Memiş’in açıklaması;

“TCMB, ABD Merkez Bankası Fed’i görmeden herhangi bir hamle yapmayacağını düşünüyorum. Faizlerde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyorum. Fed’in mayıs ayında 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali kuvvetleniyor. Haliyle Fed mayısta bu kararı verdiği zaman doların uluslararası piyasalardaki değeri artacak. Dolar arttığı için de bizim gibi gelişen ülkelerde kur ataklarının hangi yöne evrileceğini Merkez Bankası takip edecek. Bunları gördükten sonra karar verecek. O yüzden faiz kararından sonra piyasalarda herhangi bir etkileşim olacağını tahmin etmiyorum.”

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Altın piyasasında hareketlilik: Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD'nin enflasyon verilerini açıklaması, Rusya-Ukrayna krizinin de etkisiyle altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Fiyatlar yükselmeye devam edince vatandaşın aklında Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altının fiyatı nedir? gibi sorular yer ediniyor. Peki güncel altın piyasasında son durum nedir? İşte detaylar...

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