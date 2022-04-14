Türkiye Gazetesi

Bandırma Balık Halinde 15 Nisan yarın başlayacak balık avlama yasağı öncesinde sezonun son balıkları satışa sunuldu.

Balık avlama yasağının başlamasıyla, Bandırma Balık haline gelecek balık miktarında azalma görüleceğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Yarın balık avlama yasağı başlıyor. Bugün son gün. Balık yasağında halimizde bu kadar bol balık olmayacak. Fiyatlar şu anda çok uygun. Balık yasağında halimize az miktarda balık gelecek ve fiyatlar biraz daha yüksek olacak. Yasağa başlamadan son günde vatandaşlarımızı balık almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Av sezonunun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi istavritte buldu Zonguldak’ta av sezonun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi İstavrite buldu. 1 Eylül’de başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erecek.

Akdeniz'de balık ağına 62 kilo esrar takıldı Mersin’in sınırlarında balıkçılar ağlarını balık için attı ancak çektiklerinde ağda balık değilde onlarca kilo esrar vardı.