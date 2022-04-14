Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanışa geçen Brent petrol fiyatları Mart ayında 140 dolara kadar çıkarak rekor kırmıştı. İki ülke arasındaki müzakere adımları ise petrol fiyatlarında bir rahatlama oluşturmuştu. Rusya lideri Putin’in açıklamaları ile petrol fiyatları tekrardan yükselişe geçti. 98 dolar seviyelerinde olan petrol fiyatları yaklaşık 10 dolar artarak 109 dolara kadar çıktı.

ABD’den gelen petrol hamlesi ise piyasalarda rahatlama oluşturdu. ABD tipi ham petrolün fiyatlarındaki düşüşle akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Peki benzin ve motorin e indirim gelecek mi? Motorin ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? Akaryakıta indirim geldi mi? İşte tüm detayları…

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Gelen açıklamalar ile dalgalı bir hareketlilik sürdüren petrol fiyatları, istikrarız fiyat artışını sürdürüyor. Önce gün 108,78 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol güne aşağı yönlü ivme ile başladı. Brent petrolün varil fiyatı şuan için yüzde 1,42 azalışla 108 dolardan işlem görüyor. ABD tipi ham petrol ise 102,67 dolardan satılıyor.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Petrol fiyatındaki düşüşlerin en büyük sebebi ise ABD’nin ham petrol stoklarını beklenen fazla açması oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, piyasa beklentisi 1 milyon 367 bin varil artacağı yönünde olan ABD’deki ticari ham petrol stoklarının geçen haftaya göre yüzde 2,3’lük artışla 9 milyon 400 bin varil artarak 421 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıklamıştı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yıl için küresel petrol talebinin Çin’de artan Koronavirüs vakalarından dolayı alınan sıkı kapanmaların talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle aşağı yönlü revize etmesi de fiyatları baskıladı. IEA, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü dün yayınlanan mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti.

LİBYA’DAN KRİTİK PETROL HAMLESİ

Öte yandan Libya’daki günlük petrol üretiminin 2022 yılı içinde 1 milyon 400 bin varile yükseltileceği, sonraki yıllarda ise miktarın daha da artırılacağı açıklandı. Libya Petrol Kurumu Başkanlığı, şubatta yaptığı açıklamada ülkede günlük petrol üretiminin 1 milyon 200 bin varil olduğunu belirtmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petroldeki dalgalanma yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Türkiye’de son olarak Salı günü motorin fiyatlarına 1 lira 4 kuruşluk indirim geldi. Peki petroldeki bu düşüş benzin ve motorine indirim geliyor mu? Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.18 TL liradan satılırken benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

14 NİSAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası: 20,18 TL

İstanbul Anadolu Yakası:20,21 TL

Ankara: 20,29 TL

İzmir: 20,29 TL

14 NİSAN BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

• İstanbul Avrupa: 19,00 TL

• İstanbul Anadolu: 19,01 TL

• Ankara: 19,10 TL

• İzmir: 19,12 TL

14 NİSAN OTOGAZ (LPG) FİYATLARI

• İstanbul: 11,77 TL

• Ankara: 11,83 TL

• İzmir: 11,63 TL