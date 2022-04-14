Türkiye Gazetesi

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 Nisan ayında faizi yüzde 14’te sabit tutma kararı aldı. Alınan karar sonrası piyasalarda hareketlilik başladı.

DOLAR VE EURO’DA SON DURUM

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kurunda kurda kayda değer bir artış yaşanmadı. Dolar 14,62'lerde seyrederken, Euro/TL de 15,93 lira düzeyinden el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

ABD enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesini görürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamaları altın fiyatlarını sert bir şekilde etkiledi. Ons altın yüzde 2’ye yakın değer kazanarak Nisan ayının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL kurunun 14,60’ın altına sarkmasıyla gram altın 930-926 lira aralığında işlem gördü. Ons altın 14 Nisan Perşembe günü 1970 dolar seviyesinden işlem görüyor. Sabah 926 liradan güne başlayan gram altın ise faiz kararı sonrası yükselişe geçerek 930 lira seviyelerine dayandı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı. Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 99,7'de dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0910'dan alıcı buluyor.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son dakika haberine göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu nisan ayı toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka bir kez daha politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

Petrol fiyatlarına ABD’de etkisi! Fiyatlar düştü, indirim gözüktü: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yankıları sürerken Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘savaş devam edecek’ açıklamaları petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesine neden oldu. 109 dolara kadar çıkan petrol fiyatları ABD’nin ticari ham petrol stoklarının artırmasıyla düşüşe geçti. Peki petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı? Benzin ve motorine yeni bir indirim gelecek mi? Şuan için piyasaya baktığımızda Brent petrol varil fiyatı 108 dolardan, ABD tipi ham petrol ise 102,67 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim geleceği anlamına geliyor.

Petrolü ateşleyecek tarih belli oldu! AB'nin ambargosu 15 Mayıs'ta başlayacak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline batılı devletlerden yaptırım ve ambargolar devam ediyor. Reuters, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol alımlarını 15 Mayıs'tan itibaren durduracağını bildirdi.