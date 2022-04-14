Türkiye Gazetesi

Sezonun iyi geçmediği ifade eden Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, “2021- 2022 sezonu kıyı balıkçılığı açısından iyi geçmedi. Fakat endüstriyel balıkçılık açısından mükemmel geçti. Palamut hariç diğer balıklar çok güzel oldu. Sürdürülebilir balıkçılık kıyıdan başladığı için çok fazla olmadı. Türkiye genelin 16 bin kıyı balıkçısı var. Bu sene kıyı balıkçılığı güzel olmadı. Palamut pek olmadı, bu sezon kıyı balıkçılığı açısından iyi geçmedi diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

HAMSİ VE ÇİNEKOP'TAN ÇOK UMUTLUYDUK

Hamsi ve Çinekoptan beklenen kadar çok olmadığını ifade eden Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, “Çinekop bir sene olur bir sene olmaz. Çinekop Lüfer hiç olmadı. Bu sene istavrit oldu hala istavrit var. Hamsinin erken başlaması ve biyolojik gelişimini tamamlamadan sofralara yansıdı. O da fazla olmadı” dedi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını söyleyen Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan, “Verimli bir sezon olmadı gelecek sezondan umutluyuz. Çok verimli bir sezon olmadı. Sezon yarın bitiyor önümüzdeki sezonun hazırlarına şimdiden başlıyor. 2021 2022 sezonu çok iyi geçmedi. Bu sene hava şartları yağmur kar oldu İnşallah yeni sezonda halkımıza uygun ve ucuz balık yedireceğiz” şeklinde konuştu.

Sezonun son balıkları tezgahlardaki yerini aldı Denizlerde yarın balık avlama yasağının başlayacağı son günde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde sezonun son balıkları tezgahlarda ki yerini aldı.

Av sezonunun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi istavritte buldu Zonguldak’ta av sezonun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi İstavrite buldu. 1 Eylül’de başlayan av sezonu 15 Nisan’da sona erecek.