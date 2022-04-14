Türkiye Gazetesi

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rize İl Temsilciliği aracılığıyla tonu yaklaşık 6 bin 900 TL'den satılmak üzere 5 tır dolusu gübreyi Rize'nin Ardeşen ilçesine gönderdi. Ucuza gübre almak isteyen Rizeli çay üreticileri, aldıkları çuvalları açınca karşılaştıkları manzara ile şoka uğradı.

GÜBRE YERİNE MERMER TOZU KOYDULAR

Gübresini alan bir Rizeli kadın üretici, gübre dolu olan çuvallardan birini açtı. Açılan çuvalda gübre yerine mermer tozu olduğu fark edildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Karşılaştıkları manzara karşısında şoka uğrayan çay üreticileri, olaya büyük tepki gösterdi.

Yerin yüzlerce metre altından çıkarılıyor! Suni gübreyi bitirecek... Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki linyit sahasında yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra organik gübre olarak dünya çiftçisinin kullanımına sunuluyor.

Gübre ve yem indirimi fiyatları düşürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması üreticileri sevindirdi.

Gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi), 14 Şubat’tan itibaren kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yapılacağını duyurdu.