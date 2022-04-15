Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Enflasyonda yaşanan yükselişle alım gücü azaldı. Özellikle gıda fiyatlarındaki yükseliş mutfak maliyetlerini artırdı. Ancak öyle bir sektör var ki, yaşanan fiyat artışları onları hiç etkilemiyor. Lüks restoranlar... Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, enflasyondaki artışa rağmen müşteri doluluk oranında pandemi öncesine döndüklerini, deniz kenarındaki restoranlarda ise yüzde 110'un üzerine çıktıklarını söyledi. Aymutlu "Haziran ayında normalleşme ile herkes 'Oh, daha kapanmayacak' dedi. Haziran ve temmuz biraz zayıf geçti, ağustos ve eylül ise çok iyi geçti. Ekim-kasımdan sonra kur olayı patlak verdi. Açıkçası bu durumu yönetmek başka bir şey. Enflasyon yüzde 65 civarında ete yüzde 47 zam geldi. Bir ara yağ bulmakta zorlandık. Tavuk etinin fiyatı 14 TL’den 49 TL’ye çıktı, üç katı artış yaşandı. Sebze fiyatları arttı. Elektrik maliyetleri de öyle. Tüketicinin marketten aldığı ile evde yaptığının tabak maliyeti şu an restoranla aynı. Bu süre içerisinde yüzde 25’lik zam yaptık. Ancak kârlılığımız yüzde 20'den yüzde 10'a düştü. O yüzden pandemiyi tamamen unuttuk, buraya odaklandık" dedi.

DOLULUK YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

Enflasyonla alım gücünün düştüğünü ifade eden Aymutlu şunları kaydetti: Bir tarafta enflasyon ve kur artışının getirdiği maliyet diğer düzeyi ve alım gücünün düşmesinden kaynaklı restoranlar olarak ikisini yönetmek kolay olmuyor. Önceden enflasyon vardı, siz de enflasyon oranında zam yapıyordunuz. O arada enflasyon oranında maaşlar da artıyordu. Şimdi ikisini bir arada götürmek bizim için biraz daha dalganın büyüklüğünü artırıyor. Fakat baktığınız zaman müşteri ile ilgili şu anki süreçte eksik bir şey yok, müşteriler istisnasız gelmeye devam ediyor. 2019 sayılarını yakaladık; 2019’daki müşteri girdimiz neyse şu an hemen hemen aynı son üç aydır. Akasya şubesinde yüzde 95 doluluk ile hizmet veriyoruz. Yeni açılan şubelerde yüzde 90-95, bazıları ise mesela deniz kenarındaki şubelerimiz yüzde 110’ları buldu. Hava 10 derecenin üstüne çıksın, Galataport karaborsa oluyor âdeta.

100 MİLYON LİRA YATIRIM YAPIP 600 KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Bu yıl 100 milyon lira yatırımla 12 yeni mağaza açacaklarını belirten Aymutlu "Şu an 48 mağazamız var. Yıl sonuna kadar 12 tane daha açıp 60’a ulaşacağız. 600 kişiye istihdam sağlayacağız. Bakü’de var, iki şube daha açılacak. Erbil’de 15 Haziran’da açılıyor. Londra’ya eylül ya da ekim gibi planlıyoruz" dedi. No54 Steak&Grill markasıyla steak alanında hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Aymutlu "Yeme içme grubu gibi içinde İtalyan’ı, steak house’u, dünya mutfağı, beach’i olan bir yapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

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