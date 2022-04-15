Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bir süre önce büyük bir yatırım alarak 11,8 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan, böylece hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa'nın ilk 'decacorn'u olan Getir, Türkiye dâhil 9 ülke ve 137 şehirde hizmet vermeye başladı. Bu yılın sonuna kadar, faaliyet gösterdiği ülkelerde büyümeye odaklanmayı planlayan Getir, dünyada bir ilki gerçekleştirerek 10 dakikada market ürünlerini tüketici ile buluşturdu, bulunduğu ülkelerde teslimat şekline adını verdi ve ‘Getir gibi bir sistem’ tanımlamasının yapılmasını sağladı. Düzenlediği toplantı ile şirketin planları ile ilgili açıklamalarda bulunan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek “Nasıl Türkiye'den geçmişte bankalarımız, e-Ticaret markalarımız, oyunlarımız çıktıysa, son olarak Bayraktar bir savaşın seyrini değiştirip gururumuz olduysa, Getir de Türkiye'nin gururu oldu. 3 kıta, 9 ülke, 137 şehirde faaliyet gösteriyoruz ve Almanya'dan Hollanda'ya, İngiltere'ye kadar birçok ülkede sistemimiz kopyalanmaya başladı ama ‘biz bu işi başkasına yedirmeyiz’ dedik. Getir Türk kalacak ve herkes Türkiye'den dijital bir markanın, dijital bir decacorn'un çıktığını bilecek” ifadesini kullandı.

TÜRK ÜRÜNLERİ İSTENİYOR

Günlük sipariş adedinin 1 milyonu aştığını, ülkelere göre öne çıkan sipariş ürünleri bulunduğunu söyleyen Tütek, şu bilgileri verdi: Bütün dünyada en fazla siparişi verilen ürün muz. Fakat İngiltere'de ilginç bir şekilde çok fazla ayran isteniyor. Getir şu anda en fazla İngiltere'de yaygın. Bu ülkede en çok ayran istenirken, ardından ülkemiz marka ve ürünlerinden Ülker çikolatalı gofret, susamlı çubuk kraker, biskrem, Tadım ay çekirdeği, Halley mini, baklava ve dondurulmuş simit isteniyor. Dünya genelinde su, içecekler ve atıştırmalıklar talep görüyor. Yurt dışında 10 dakikada hızlı teslim uygulamamızla varız. Yurt içinde Getir Çarşı ile küçük esnafa, mahalle bakkalına, kasap ve manavına büyük fayda sağladığımızı düşünüyoruz.

İNGİLTERE'DE ALANINDA LİDER

Türk markası Getir, geçen yıl ocak ayında İngiltere pazarına girdi, alanında liderlik koltuğuna oturdu. Ardından ülkenin perakende markası Weezy'nin tamamını satın aldı. Nisan 2021'de Hollanda'ya Amsterdam'dan girdi. Ardından Almanya ve Fransa'ya giriş yaptı. Geçen yıl temmuzda Güney Avrupa'nın Blok markasını satın aldı. Ardından İspanya'da Barselona ve Madrid'de, İtalya'da ise Milano'da hizmete başladı. Ardından Portekiz'in Lizbon kentine giden Getir, Kasım 2021'de ABD pazarına Chicago'dan giriş yaptı. Daha sonra New York ve Boston'da işe başladı. Şu anda yurt dışında 56, Türkiye'de 81 ilin tamamında hizmet veriyor.

2 MİLYAR DOLAR ÇEKTİ

2015'te faaliyete geçen Getir, 2020'de Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz liderliğindeki yatırımcı grubundan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. 2021'in ocak ayında 128 milyon dolar yatırım alan şirket, Mart 2021’de 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaştı. 2021'in haziranında 4. yatırım turu sonrası değeri 7,5 milyar doları geçti. Son yatırım turunun ardından ise 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, toplamda 2 milyar dolardan fazla yatırım almış oldu.

90 UYRUKTAN ÇALIŞAN

∂ Amacına bütün dünya milletlerinden insanlarla tanınmak olan Getir, bugün 40 binden fazla çalışana sahip. Bu çalışanlar, Norveç'ten Avustralya'ya, Belarus'tan Uganda'ya kadar 90'dan farklı uyruktan seçilmiş durumda. Şirket tersine beyin göçünü başlatma konusunda da işlev üstleniyor.

1.000 YAZILIMCI GELSE DE OLUR

∂ Kendilerini yüzde 70 teknoloji, yüzde 20 market, yüzde 10 lojistik şirketi olarak tanımlayan Tuncay Tütek “Bir teknoloji şirketi olarak yazılımcı ihtiyacımız hep var. Bugün 1.000 tane yazılımcı arkadaşım gelse, hemen el sıkışırım. Zaten yatırımcılar yazılıma, tecrübe ve teknolojimize yatırım yapıyor. Bizim gibi” dedi.

KURYE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK

Getir’in sahip olduğu en büyük kıymetlerin başında gelen bayilere bağlı kuryeler için pek çok çalışma hayata geçirdiklerinin altını çizen Tütek “Kurye arkadaşlarımız, Getir’de çalışmaya başladıkları gün itibarıyla Türkiye genelindeki birçok özel hastane ve eczanede geçerli olan özel sağlık sigortaları başlatılıyor. Kask, mont, eldiven gibi güvenlik ekipmanlarımızın tamamını olması gereken kriterlerin üzerinde olan, A sınıfı ekipmanlardan seçiyoruz. Kurye arkadaşlarımız güvenli sürüş eğitimleri alıyor. Biz sürüş performanslarını anlık takip ediyoruz. Hem onların hem hizmet verdiğimiz halkın güvenliği önceliğimiz. Sürüşe elverişli olmayan aşırı kar, yağmur, rüzgâr gibi hava durumlarında kullanıcıların anlayışına sığınarak teslimatı durduruyoruz" dedi.

Getir, Avrupa’nın ilk ‘decacorn’u oldu Dünyada bir ilki Türkiye’de başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, 768 milyon dolar yeni yatırımla değerini 11,8 milyar dolara yükseltti.

Getir, Londra'yı götürüyor Getir Kurucusu Nazım Salur, Londra’da geçen yıl ocak ayı sonunda hizmete başladıklarını belirterek, “Orada 6 tane rakip vardı. Şu an biz 6 rakibin toplamının iki katı iş yapıyoruz. Daha bir sene de dolmadı” dedi.