Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası brent petrol fiyatlarında dalganlanma hız kesemeden devam etti, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri bir biri ardına geldi. Peki Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim veya zam var mı? 15 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) ne kadar, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? diye merak ediyorsanız siz değerli okurlarımız için bu soruların cevaplarını haberimizde derledik.

MOTORİNE ZAM VAR

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

FİYATLARDA SON DURUM

14 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İZMİR

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarına ABD’de etkisi! Fiyatlar düştü, indirim gözüktü: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yankıları sürerken Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘savaş devam edecek’ açıklamaları petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesine neden oldu. 109 dolara kadar çıkan petrol fiyatları ABD’nin ticari ham petrol stoklarının artırmasıyla düşüşe geçti. Peki petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı? Benzin ve motorine yeni bir indirim gelecek mi? Şuan için piyasaya baktığımızda Brent petrol varil fiyatı 108 dolardan, ABD tipi ham petrol ise 102,67 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim geleceği anlamına geliyor.

Brent petrol 100 doların altına düştü! Benzin ve motorinde indirim gözüktü: 8 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Brent petrolde düşüş başladı. Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yaptığı son açıklamasında acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını söylemişti. Gelen açıklamanın ardından piyasalarda hızlı bir soğuma başladı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Petroldeki düşüşle akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Peki Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 1 litre benzin kaç TL? Motorin ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 8 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…