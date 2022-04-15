Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte ortaya çıkan ayçiçek yağı krizi Türkiye’yi de derinden etkilemiş durumda. Üretim ve tedarik alanında yaşanan sıkıntılarda dolayı yağ fiyatları artmış durumda. Vatandaşlar ise ucuz yağ alabilmek için birçok marketi radarına almış durumda. Ancak vatandaşların bu arayışını bazı marketler kötü niyetli olarak kullana biliyor. En son olarak bir marketin yanıltıcı reklam vermesiyle harekete geçen Reklam Kurulu, bir zincir markete ceza yağdırdı.

MARKETLERİN REKLAM OYUNU

Reklam Kurulu’nun son toplantısında birçok reklam ikaz edilip durdurulurken, bazı zincir marketlere cezalar yağdırıldı. Kurul, zincir marketlerden birine ait 21-28 Ekim arasındaki afişlerde ikili tencere ve tava setinin indirimle 109,95 liradan satışa sunulduğunun duyurulduğunu, ancak aynı ürünün 22 Ekim'de bir mağazada 169,95 liradan satıldığını tespit etti.

11 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İlgili marketin çalışanları ise ürün etiket farkının mağaza ile alakalı olmadığını ve marketlerin geneli için basılan afişte yanlış fiyat basımı olduğunu ifade etti. Aynı zamanda yanlış basılan afişlerinde toplandığı belirtildi. Reklam Kurulu ise harekete geçerek, tanıtımlarda yer alan fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmadığını ve tüketici yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendirerek market zincirine 11 bin 429 lira para cezası kesildi.

REKLAMLAR DURDURULDU

Öte yandan Reklam Kurulu, bir başka market zincirinin, sosyal medyada 5 litre ayçiçeği yağının 50,75 liraya satın alınabildiğini göstererek mobil uygulamaya yönlendirmesi konusundaki şikayetleri dikkate aldı. İncelemeler sonucunda, ürünü satın almaları için tüketicilerin uygulamayı indirmeye yönlendirildiği ancak ürünü satın almak için firmaya ait uygulamaya giren tüketicilerin ürüne erişemediği tespit edildi. Bu durumun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendiren Kurul, reklamları durdurdu.

OYUN YAPAN ZİNCİR MARKETLERE CEZA YAĞDI

Aynı market zincirinin, farklı bir markaya ait 4 litre ayçiçeği yağını da 37,50 liradan satıldığını göstererek benzer şekilde vatandaşı aldattığını tespit eden Kurul, bu reklamları da durdurdu.

Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında ise görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı bulmuştu. Bunların 128'ine durdurma cezası, 58'ine toplamda 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Görüşülen dosyalar içinde 55 ayrı indirimli satış reklamı da vardı. Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken, 33'ü hakkında durdurma cezası, 20'si hakkında toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanmıştı.

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