Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı fiyat ve indirim duyurularından korumak için yeni bir adım attı. İlgili mevzuata dayanarak bakanlık, 'Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz' hazırladı. Söz konusu kılavuz, Reklam Kurulu toplantısında alınan ilke kararıyla yürürlüğe girdi ve kılavuz ile reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları açısından fiyat bilgisi içeren ve indirimli satışlara ilişkin mevzuat açıklığa kavuşturuldu.

Kılavuza göre, teslimat için yapılması gereken zorunlu ve makul masraflar haricinde, tüketicinin bir malı edinmek için ödeme yapması gerekiyorsa 'bedelsiz, bedava, ücretsiz' gibi tanımların kullanılması yasaklandı. Bunun yanı sıra, tüketicinin ödemesi gereken tüm teslimat ve posta ücretlerinin fiyatla birlikte gösterilmesi esas olacak. Bu ücretler makul bir şekilde önceden hesaplanamazsa tüketicilere 'teslimat ücretleri geçerlidir ve varış yerine göre değişebilir' şeklinde gerekli bilgilendirme yapılacak.

O REKLAMLARA DA SON!

Bir fiyat veya indirim reklamı, mağazadaki veya belirli bir kategorideki tüm mal veya hizmetler için geçerli olmadıkça 'net', 'tümü' veya 'her şey' gibi ifadeler kullanılamayacak. Kampanyaya dahil olan mal veya hizmetlerin 'kış sezonu ürünleri', '…marka ürünler', 'mavi noktalı ürünler', '2. ürüne' ve benzeri ifadelerle tüketicilerin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir şekilde reklamlarda ayırt edilebilir olması gerekecek. İndirimli satış kampanyalarında '…e varan', '…den itibaren', '…e kadar' ibareleri ise artık okunabilecek büyüklükte yazılacak.

Tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamak için bir mal veya hizmetin 'çok kısıtlı bir süre içinde belirli şartlar altında sunulacağı' da belirtilmeyecek. Örneğin, bir seyahat programında 'Son üç oda kaldı' şeklinde tanıtımlar yasaklanacak. Bunun yanı sıra, çocuklara yönelik indirimli satış reklamlarında fiyatın düşük olduğu algısını oluşturmak için 'Yalnızca' veya 'Sadece' gibi ifadeler kullanılamayacak.

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