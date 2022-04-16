Türkiye Gazetesi

TCMB Görünmeyen İşlemler Genelgesi'nde yaptığı güncellemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankasına satmasına karar verdi.

DÖVİZ GELİRLERİNİN YÜZDE 40'I TCMB'YE SATILACAK

TCMB'nin güncellediği genelgeye göre, Merkez Bankası, ihracat gelirleriyle ilgili yeni bir karar aldı.

Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'ını Merkez Bankasına satacak.

Merkez Bankasına satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi TCMB kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.

TCMB, bugün yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenlemişti.

Buna göre ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

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