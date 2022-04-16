Türkiye Gazetesi

Bu yıl ramazan ortasında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 494,50 ile elmada olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar “Elmayı 356,80 fiyat farkı ile kabak, yüzde 348 ile limon, yüzde 331,88 ile maydanoz, yüzde 260,39 ile yeşil mercimek, yüzde 260,31 ile karnabahar, yüzde 257,18 ile kuru fasulye, yüzde 256,57 kuru soğan, yüzde 255,14 ıspanak, yüzde 236,18 ile patlıcan, yüzde 233,45 nohut, yüzde 231,19 kırmızı mercimek, yüzde 226,85 marul ve yüzde 225,82 salatalık takip etti. Üreticide 2 lira olan elma 5,9 kat farkla 12 liraya, 4 lira 19 kuruş olan kabak 4,6 kat farkla 19 liraya, 1 lira 75 kuruş olan limon 4,5 kat fark ile 7 lira 80 kuruşa, 1 lira 38 kuruş olan maydanoz 4,3 kat farkla 6 liraya satılırken 3,6 kat artışla 8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimek 29 lira 48 kuruşa ve 3 lira 83 kuruş olan karnabahar 13 lira 80 kuruşa tüketiciye satıldı” dedi.

ZİRVEDE BEYAZ LAHANA VAR

Bayraktar markette ramazanın başından ramazanın ortasına kadar olan süreçte fiyatı en fazla artan ürünlerin ise beyaz lahana olduğunu belirterek “Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29’unda fiyat artışı, 10’unda fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadı. Ramazanın ortasında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 40 ile beyaz lahana oldu. Beyaz lahanadaki fiyat artışını yüzde 31,29 ile pırasa, yüzde 29,85 ile maydanoz, yüzde 26,51 ile marul, yüzde 23,13 ile toz şeker, yüzde 19,59 ile havuç, yüzde 14,98 ile patlıcan, yüzde 14,75 ile nohut, yüzde 14,24 ile salatalık takip etti. Markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 26,32 ile karnabahar oldu, Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 10,72 ile fındık içi, yüzde 6,82 ile kuru incir, yüzde 4,15 ile Antep fıstığı, yüzde 4,08 ile kuru kayısı, yüzde 2,16 ile yeşil soğan, yüzde 1,06 ile zeytinyağı izledi" diye konuştu.

Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka Vatandaştan gelen şikâyetler üzerine bazı marketlerin afiş ve sosyal medyadaki kampanyalarını takibe alan Reklam Kurulu, yanıltıcı ve aldatıcı reklamları durdururken marketlere ceza yağdırdı.

KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı Hükûmet, vatandaşın cebini rahatlatmak, enflasyon artışını dizginlemek için gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e, temizlik ve hijyen ürünlerinde yüzde 18'den yüzde 8'e indirdi. Devlet, milyarlarca liradan feragat ederken, birçok market indirimi fiyata yansıtmadı, hatta bazı ürünlerde fiyat arttı...