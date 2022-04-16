Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Yerli ve millî tren, yolcu seferleri için gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yerli trende testlerin devam ettiğini belirterek “Yaklaşık 6 bin kilometreye kadar test yapıldı. Sertifikasyon süreçleri devam ediyor. Yerli ve millî trenimiz, tahminî yaz ayları içerisinde yolcu taşımaya başlayacak. Trenimiz, saatte 160 kilometre hıza sahip olacak. Bir taraftan da saatte 225 kilometre hıza kadar çıkabilecek trenin de tasarım çalışmaları devam ediyor. Demir yolu hattımızı artırırken demir yolu araçları ve ekipmanları tarafında da çok önemli gelişmeler var. Kendi hızlı trenini üreten bir ülke olarak 28 bin kilometreye çıkacak demir yolu hattımızda da kendi trenlerimizi çalıştırmak için çalışmalarımız söz konusu” açıklamasını yaptı.

YAZIN BAŞLIYOR

İstanbul’daki ulaşım projeleri hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu “Özellikle İstanbul’da yaz ayları itibarıyla metroları açmaya başlayacağız. İlk Kâğıthane-Havalimanı metro hattı ile başlıyoruz açmaya. Peşinden Kadıköy-Kartal-Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen’e kadar uzatacağız. Ayrıca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 6,5 kilometre metro hattını da ağustos ayı itibarıyla bitirmeyi hedefledik. Belediyenin sorumluluğunda olan 100 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü bunlar beraber planlanmış ve birbirini tamamlayan projeler. O yüzden o tarafı da teşvik ediyoruz ki bir an önce bu projeler bitsin ve beraber İstanbul'a hizmet etsinler. Şu anda onu göremiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha hızlandırırlar” diye konuştu. 2024 yılındaki mahallî seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı iddialarına da cevap veren Karaismailoğlu “Ben şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’yım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de 24 yıl çalıştım” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA BEKLEYEN 22 GEMİMİZ VAR

Rusya’nın kontrolünde olan Anzak Denizi ve Kerç Boğazı’nda bekleyen ve ayçiçeği yağı taşıyan Türk gemilerinin haftalar önce Türkiye’ye döndüğünü hatırlatan Karaismailoğlu “Şu anda özellikle Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 gemimiz var. Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı, onların bir kısmını tahliye ettik. Gemilerde tahıl, ayçiçeği yağı ve demir gibi yükler var” dedi. Karaismailoğlu ayrıca yaralıların kurtulması bir geminin bölgede bekletildiğini, yoğun bir diplomasinin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

