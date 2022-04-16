Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Önümüzdeki 3-6 aylık siparişleri dolan ihracatçı firmalar kapasite artışı planlarken, işletme sermayesi ve yükselen arsa fiyatları karşısında planlarını ötelemek zorunda kalıyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan adayı Çetin Tecdelioğlu, Çin’de virüs tedbirleri çerçevesinde birçok fabrikanın kapatıldığını, Türkiye’nin bunu fırsata çevirmesi gerektiğini söyledi. Kapasite artışına gitme, makine alma, borçlanma ve metrekareleri büyütüp fabrika kurmayı aynı anda yapamayacaklarını anlatan Tecdelioğlu “Elimizde çok fazla iş var ama işletme sermayesi açığımız da var. Eskiden 100 TL’ye ihtiyacımız varsa şimdi 300 TL’ye ihtiyacımız var” dedi. İhracatı 7 ile 10 milyar dolar arasında olan İkitelli’deki 30 bin işletmeyi kapsayan modelin küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) büyümesini sağlayacağını anlatan Tecdelioğlu, şu an sanayi bölgeleri ve OSB’lerle ilgili sıkıntı olduğunu kaydetti. Tecdelioğlu, şöyle konuştu: Çünkü rakamlar çok ciddi yükselmiş. İstanbul ve çevresindeki sanayi bölgelerine baktığınız zaman 1.000-1.500 dolara, biraz dışına çıktığınız zaman 700 dolara, biraz daha dışarı çıktığınızda 500 dolarlara, İzmit’ten öteye gittiğiniz zaman da 250-300 dolarlara doğru giden anormal rakamlar var. 10 bin metrekarelik bir kapalı alan yapabilmek için 20 bin metrekarelik arsaya ihtiyacımız var. Bu arsayı 500 dolardan aldığımız zaman 10 milyon dolar sadece toprağa para veriyoruz. Biz 10 milyon doları toprağa verecek katma değeri şu an oluşturamıyoruz. Nasıl TOKİ kuruldu, orta gelirli ve ihtiyaç sahiplerine ciddi anlamda evler yapıldı. Bizim de orta ölçekli işletmelerimizin mekânlarını büyütebilecekleri, büyük fabrikalar açılabilecekleri TOKİ benzeri bir sanayi bölgeleri inşaat sistemi ve buna benzer uzun vadeli, 10 yıl ve üstünde borçlanarak insanların kira öder gibi fabrika sahibi olabilecekleri sisteme ihtiyacımız var.

MESLEK LİSESİ KISA DÖNEM ASKERLİKLE TEŞVİK EDİLEBİLİR

Yeni nesil gençlerin sanayinin içine girmek istemediğini anlatan Çetin Tecdelioğlu, meslek liselerinin adının değişmesi gerektiğini ve askerlikle ilgili de muafiyet gerektiğinin altını çizdi. Meslek liselerini cazip kılmak için kısa dönem askerlik imkânı getirilebileceğini belirten Tecdelioğlu, sanayide işsizlik olduğuna inanmadığını, 1.800 kişi çalıştırdığını en az 500 kişiye daha ihtiyacı olduğunu kaydetti.

TOKİ'nin indirim kampanyasında son tarih 19 Nisan TOKİ, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Mart'ta başlayan indirim kampanyasından bugüne kadar 14 bin 575 kişi yararlandı. Kampanya 19 Nisan'a kadar devam edecek.