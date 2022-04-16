Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi İHA

Isparta’da mart ayı başında yaşanan kar yağışı sebebiyle günlerce yaşanan elektrik kesintileri büyük tepki çekmişti. EPDK, benzer durumların yaşanmaması için yönetmelik hazırlayarak elektrik dağıtım şirketlerine yeni yükümlülükler getirdi.

Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği’ne göre, dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulabilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılması amacıyla yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacak. Dağıtım şebekesinin kısmen veya tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları hazırlanacak. Dağıtım şirketi, acil durum yönetim planlarının uygulanabilirliğini ve güncelliğini korumakla yükümlü olacak. Nakil şirketi, şebeke özelliklerini de dikkate alarak, acil müdahale gerektiren durumlar için zamanında müdahale ve etkin bir çözüm sağlayacak şekilde acil müdahale organizasyonunu kuracak.

PERSONEL 24 SAAT HAZIR OLACAK

Enerji dağıtım şirketi, acil müdahale organizasyonu kapsamında yeterli sayıda ve tam teşekküllü acil müdahale aracı ile yeterli sayıda ve acil müdahale konusunda eğitimli personeli 24 saat hazır durumda bulunduracak. Şirketler, acil müdahale gerektiren durumlarda dağıtım şebekesinin arıza onarımı, bakımı, kontrolü ve izlenmesi için insansız hava aracı temin edebilecek. Dağıtım şirketi acil durumlarda kullanılmak üzere orta gerilim seviyesi çıkışlı en az bir adet mobil jeneratör bulunduracak. Şirketler, her il merkezi ve nüfusu 100 bini geçen ilçeler için de en az bir adet olmak üzere, alçak gerilim seviyesi çıkışlı mobil jeneratör bulundurmakla yükümlü olacak.

Elektrik nakil şirketleri; bağlantı başvurusu, arıza bildirimi, kaçak elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikâyetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvuruların alınması ve cevaplandırılması için yeterli donanım ve personele sahip kullanıcı hizmetleri merkezi de kuracak.

Enerji Bakanı Dönmez: Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatı bir ay ertelendi Enerji Bakanı Dönmez: Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatı bir ay ertelendi.

Isparta'da enerjisiz şebeke kalmadı Kar yağışının ardından elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "An itibarıyla enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır” dedi.