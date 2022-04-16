Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yükselişe geçen Brent petrol fiyatları Mart ayında 140 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. İki ülke arasında atılan müzakere adımları ise piyasayı olumlu etkilemiş ve petrol fiyatları 98 dolara kadar çıkmıştı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaşa devam edeceklerini açıklaması fiyatları tekrardan yükselişe geçirdi. 111 dolara kadar dayanan Brent petrol, şuan 113 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petroldeki yükselişle birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Alınan bilgiye göre, gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki motorine zam geldi mi? Benzin ne kadar? Motorinin litresi kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? LPG ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

12 Nisan Salı günü Brent petroldeki düşüşten dolayı 1 lira 4 kuruşluk indirim gelmişti. Petrolün tekrardan yükselişe geçmesiyle 16 Nisan 2022 Cumartesi gününden itibaren motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi.

16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

16 NİSAN 2022 GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,01TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,08 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,09 TL

16 NİSAN 2022 BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul’da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt istasyonunda kanlı pusu Kocaeli'de bir şahıs, çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu.

Araç sahipleri dikkat! Motorine beklenen indirim geldi: Benzin ve motorin kaç TL oldu? 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Brent petrolün varil fiyatının 98 dolara kadar düşmesi benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşturmuştu. Dün gelen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim geldi. Gelen indirimle birlikte araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki motorine indirim geldi mi? Motorin kaç TL? Benzinde indirim var mı? İstanbul, İzmir ve Ankara’da benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi Petrol fiyatları 100 doların altına kadar gerilemesinin ardından beklenen gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatına indirim geldi. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL fiyat indirimi geldi.