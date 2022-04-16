Türkiye Gazetesi

Benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeler milyonlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Özellikle Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorine gelen son zamla birlikte araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 16 Nisan 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim veya zam geldi mi? Motorine ne kadar zam geldi? 1 litre Benzin kaç TL? LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, akaryakıtta indirim var mı? Brent petrol fiyatı kaç dolar? İşte 16 Nisan güncel benzin ve motorin fiyatları…

BRENT PETROL NE KADAR?

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış müzakereleri ılımlı bir hava oluşturmuştu. Özellikle Türkiye’nin bu alandaki adımları kayda değer bir ölçüye sahipti. Atılan adımlarla düşüşe geçen Brent petrol fiyatları, ABD'nin piyasalarda arz dengesini sağlamak adına, stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay için günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını duyurması ile sert bir düşeşe geçmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaşın devam edeceğine dair açıklamaları petrolün tekrardan yükselmesine neden oldu. Nitekim şuan brent petrol 111 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Brent petroldeki yükselişin ardından 16 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 79 kuruşluk zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

16 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatlarına göre;

16 NİSAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,01TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,08 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,09 TL

16 NİSAN BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul’da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Motorine beklenen zam geldi! Fiyatlar 22 TL’yi aştı: Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? 16 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Brent petroldeki fiyat dalgalanması akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Mart ayında 140 dolara kadar çıkan petrol fiyatları son 14 yılın rekorunu kırmıştı. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakereler ile petrol fiyatları düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘Hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sürdüreceğiz’ açıklanması Brent petrolün tekrardan yükselişe geçmesine neden olmuştu. 111 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak geri döndü. Bu gece yarasından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. Peki gelen zamla motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? Motorin kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? Akaryakıta zam geldi mi? İşte 16 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Motorine zam geliyor, benzin ve motorin fiyatlarında son durum Brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken vatandaşın aklında tek bir soru var benzin ve motorine zam olacak mı? Peki fiyatlarda son durum ne? 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak motorin fiyatında zam beklentisi var işte detaylar...

Petrol fiyatlarına ABD’de etkisi! Fiyatlar düştü, indirim gözüktü: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yankıları sürerken Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘savaş devam edecek’ açıklamaları petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesine neden oldu. 109 dolara kadar çıkan petrol fiyatları ABD’nin ticari ham petrol stoklarının artırmasıyla düşüşe geçti. Peki petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı? Benzin ve motorine yeni bir indirim gelecek mi? Şuan için piyasaya baktığımızda Brent petrol varil fiyatı 108 dolardan, ABD tipi ham petrol ise 102,67 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim geleceği anlamına geliyor.