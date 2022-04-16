Türkiye Gazetesi

2019 yılından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düğünlere getirilen kısıtlamalar, birçok çiftin erteleme kararı almasına neden oldu. Ramazan ayının ardından Mayıs ile birlikte havaların sıcaklamasıyla düğün sezonunun açılması ve son 2 yıldan daha fazla düğün organizasyonunun yapılacağı öngörülüyor.

SON 2 YIL VERİMLİ GEÇMEDİ

Düğün sezonunun Ramazan ayı sonrası canlanmaya başlayacağını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Pandemi başından bu yana çoğu sektörde durulmalar yaşandı. Organizasyonların ertelenmesi, daha kısıtlı organizasyonların yapılması gibi sebeplerden düğün sektöründe müşteri kayıpları bir hayli arttı. Fotoğrafçılar, düğün salonları, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi binlerce esnafımız olumsuz etkilendi. Dolayısıyla 2 yıldır yaz sezonları düğün sektörü için verimli geçmedi" dedi.

"ÇİFTLER TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLAMALI"

"Bu yıl Ramazan bitimiyle birlikte düğün sektöründe büyük bir canlılık bekliyoruz" diyen Palandöken, "Düğününü erteleyenlerle birlikte pandeminin de yavaş yavaş son bulduğu bu yaz, piyasalar için de hareketli geçecek. Evlenecek çiftlerimiz ve aileleri sezonda yoğunluktan dolayı mağdur olmamak adına kuyumcudan beyaz eşyacıya, fotoğrafçıdan düğün salonuna tüm hazırlıklarını tamamlamalı" diye belirtti.

"MALİYET 150-200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Geçen yılın evlilik verilerine göre bu sezon ciddi oranda artış beklediklerini vurgulayan Palandöken, "2020 yılında 488 bin 335 çift evlenirken, bu sayı geçtiğimiz yıl yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise bu sayının iki katına çıkacağını öngörüyoruz. 1 milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacaktır" dedi.

Piyasadaki fiyat artışlarının çiftlerin bütçelerini kısıtladığını belirten Palandöken, "Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına toplamda 150-200 bin lira gibi seviyelerine çıkıyor. Durumun böyle olması evlilik hazırlığında olan çiftlerimizi düğün yapmaktan vazgeçirip sadece nikâh yapma düşüncesi içerisine sokuyor. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı" ifadelerini kullandı.

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