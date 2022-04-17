Türkiye Gazetesi

Komisyonculardan dert yanan Ankaralı soğan üreticisi Mehmet Kubat, sadece kendi canlarının değil, halden çıktıktan sonra markete gidene kadar zamlanan ürünleri fahiş fiyata alan tüketicilerin de canının yandığı belirtti. Haldeki satıcıların kârı yüksek tutmak için kanuna aykırı şirketler kurduklarını ileri süren Kubat “Biz niçin stokçuluk yapalım? Ürün tarlada kalmasın, insan kursağına gitsin. Ürünü alan olmuyor. Talebim Hal Yasası. Haldeki satıcılar ürünün kaldırılmasını, haldeki maliyetleri hep bana yüklüyor. Kendileri de devletten kaçmak için arada şirket kurmuş, hepsinde de kendi adamları var. Ürün el değiştikçe kârı yükseltiyorlar. Üreticinin eline bir şey geçmiyor. Tüketici de 10 katı fazlasını ödüyor” ifadelerini kullandı.

Hal yasası yeniden gündemde Yapılacak düzenleme ile komisyoncuların yüksek kâr marjları denetlenerek fiyat artışları büyük ölçüde kontrol altına alınacak. Ayrıca üretici birliklerine hallerde belli bir kontenjan ayrılacak. Böylelikle fiyatların belirlenmesinde üreticiler doğrudan söz sahibi olacak