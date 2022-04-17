Türkiye Gazetesi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Covid-19 salgın şartlarında düğün yapmak istemeyen çiftlerin etkisiyle son iki yıldan daha fazla düğün organizasyonu olacağını öngördüklerini ifade etti. Ramazanın bitmesiyle düğün sezonunun canlanmaya başlayacağını belirten Palandöken, “Salgından fotoğrafçılar, düğün salonları, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci ve beyaz eşyacı gibi binlerce esnafımız olumsuz etkilendi. Dolayısıyla iki yıldır yaz sezonları düğün sektörü için verimli geçmedi. Bu yıl evlenecek çiftlerimiz ve aileleri sezonda yoğunluktan dolayı mağdur olmamak adına kuyumcudan beyaz eşyacıya, fotoğrafçıdan düğün salonuna bütün hazırlıklarını tamamlamalı” dedi.

Palandöken, 2020’de 488 bin 335 çiftin evlendiğini, bu sayının 2021’de yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı. Bu yıl söz konusu sayının iki katına çıkacağını öngördüklerine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: Bir milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacak. Düğün yapmanın maliyeti 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor. Bu da yaklaşık 150 milyar liralık doping demek. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa şartlarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı.

HİNT DÜĞÜNLERİNİN ADRESİ OLDUK

Turizmin kalbi Antalya’da düğün sezonu açıldı. Hintli Revna ile Anubhav, üç gün üç gece süren “masal” gibi düğünle evlendi. 700 davetlinin katıldığı düğünde 7 tır malzeme kullanıldı.

Evlenmeyi düşünen çiftlere kötü haber: En düşük düğün maliyeti 200 bin lira Üst üste gelen zamlar sonrası artan fiyatlar, yeni evlenecek olan çiftleri de önümüzdeki günlerde zorlayacak gibi görünüyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen birçok düğünün bu sene yapılacağını düşündüklerini belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, en düşük düğün bütçesinin 150-200 bin civarında olduğunu belirtti. Palandöken, "Esnafımız hazır. Evlenecek çiftlerimiz ön hazırlıklarını yaparak eksiklerini tamamlamalı" dedi.

Düğün hazırlığında olan çiftler dikkat! Sahte altın sizi de mağdur edebilir Batman’da kuyumcular, kış mevsiminden bahar mevsimine geçişle birlikte yaklaşan düğün sezonu için düğün hazırlığında olan çiftleri sahte altın karşı uyardı.