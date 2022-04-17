Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirimler gelmişti. İndirimlerin devam etmesi beklenirken, tam tersi oldu. Brent petroldeki yükselişle birlikte indirimler yerini zamlara bıraktı. Petroldeki yükselişlerle motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte araç sahipleri “Motorine zam geldi mi? Benzin ve mazotta indirim var mı? Benzin ve LPG’ye zam var mı? 1 litre Benzin kaç TL?” sorularını araştırmaya başladı. İşte 17 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE BEKLENEN ZAM GELDİ! MOTORİNE KAÇ TL ZAM GELDİ?

Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘Hedeflerimize ulaşana kadar savaşa devam edeceğiz’ açıklamaları piyasaları tekrardan tetiklemiş ve Brent petrolün varil fiyatı tekrardan yükselmişti. 98 dolara kadar düşen Brent petrol yapılan açıklamalarla birlikte 113 dolar seviyelerine kadar çıktı. Petroldeki bu artış ise akaryakıtta zam beklentisi oluşturmuştu. Beklenen zam ise geldi.

Sektör temsilcileri tarafından beklenen motorine zam gerçekleşti. 15 Nisan Cuma gecesi, 16 Nisan Cumartesi geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Güncel piyasa verilerine göre 17 Nisan 2022 motorinin litresi;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,01 TL

• Ankara'da motorinin litre fiyatı 22,08 TL

• İzmir'de motorinin litre fiyatı 22,09 TL

17 NİSAN GÜNCEL BENZİN FİYATLARI: BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Güncel piyasa verilerine göre 17 Nisan 2022 Pazar günü benzinin litresi;

• İstanbul'da benzin litre fiyatı 19 TL

• Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL • İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL LPG’YE YENİ ZAM VAR MI? GÜNCEL OTOGAZ FİYATLARI

Güncel piyasalara göre 17 Nisan Cumartesi günü LPG otogazın litresi;

• Ankara'da otogaz fiyatı 11,83 TL

• İzmir'de ise otogaz fiyatı 11,66 TL’den satışa sunuluyor.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz, bir çağrı yaptı ve bunun üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Akaryakıt sektörünün temsilcilerinin katılarak gerçekleşen toplantı sonrasında yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.

Motorine zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzine indirim gelecek mi? 16 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinde peş peşe gelen zam ve indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. En son olarak ise dün gece motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte vatandaşlar, “Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? Benzine indirim geldi mi? 1 litre benzin, mazot ve motorin fiyatları kaç TL? Motorine ne kadar zam geldi? Brent petrol fiyatı kaç dolar? Motorin kaç TL oldu? Benzine indirim gelecek mi?” sorularını araştırma başladı. İşte 16 Nisan 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları…

Motorine beklenen zam geldi! Fiyatlar 22 TL’yi aştı: Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? 16 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Brent petroldeki fiyat dalgalanması akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Mart ayında 140 dolara kadar çıkan petrol fiyatları son 14 yılın rekorunu kırmıştı. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakereler ile petrol fiyatları düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘Hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sürdüreceğiz’ açıklanması Brent petrolün tekrardan yükselişe geçmesine neden olmuştu. 111 dolara kadar yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak geri döndü. Bu gece yarasından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. Peki gelen zamla motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? Motorin kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? Akaryakıta zam geldi mi? İşte 16 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Motorine zam geliyor, benzin ve motorin fiyatlarında son durum Brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken vatandaşın aklında tek bir soru var benzin ve motorine zam olacak mı? Peki fiyatlarda son durum ne? 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak motorin fiyatında zam beklentisi var işte detaylar...