Türkiye Gazetesi

Küresel para piyasaları, ABD'de artan enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunda daha da agresifleşebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşında tekrar artmaya başlayan tansiyon ile dünya genelinde yoğun veri gündemine çevrildi. ABD'de artan enflasyon küresel bazda varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ülkede yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahvil ve pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Çekirdek TÜFE'nin ise beklentilerden düşük gelmesi ABD'de piyasalara kısa bir nefes alma şansı verse de haftanın ikinci yarısında açıklanan makroekonomik verilerdeki enflasyonist işaretler oynaklığı tekrar artırdı.

ALTIN FİYATI İÇİN İZLENECEK SEVİYELER BELLİ OLDU

Altın fiyatlarında 1.975-1.980 doları koruması, sonraki hamleleri için önemli. Çünkü bu seviyelerin üzerindeki fiyatlamalarda direnç seviyeleri olarak sırasıyla 2.015 ve 2.049 dolar izlenecek. Aşağı hareketlerde ise 1.952 dolar önemli bir destek olarak görülüyor. ANZ Bank'taki ekonomistler, altının enflasyona karşı iyi bir korunma aracı olmaya devam ettiğini düşünüyor. Bankaya göre fiyatların 1.920-50 dolar bandından çıkması ve 1.960 doların üzerinde kırılma yapması yükseliş sinyali olarak görülmeli. Banka, artan jeopolitik gerilim ve stagflasyon riskinin yatırımcıları fonları altın gibi güvenli limanları teşvik etmesi nedeniyle yakında 2.000 doların görülebileceğini söylüyor.

UYARI YAPILDI

Credit Suisse ekonomistlerinin raporuna göre, sarı metal yukarı yönlü eğilim gösteriyor. İsviçre merkezli banka, “1.877 doların üzerindeki altın, daha geniş yatay aralıkta ani bir yukarı yönlü eğilimi koruyabilir” diyor. Banka altında beklenti aralığının genişlemesi için fiyatların 2.070-2.075 dolara gelmesi gerektiğini vurguluyor. Bu gerçekleşirse direnç olarak 2.280/2.300 dolar bölgesinden bahsedilebileceğini belirtiyor. 1.877 doların altına gerileyen bir fiyatın ise 1.826 dolara varan satışlar doğuracağı uyarısı yapıyor.

GOLDMAN'DAN ALTIN TAHMİNİ

ABD’li yatırım kuruluşu Goldman Sachs, altın fiyatlarının bu yıl içinde 2.500 doları aşmasını bekliyor. Goldman Sachs ekonomistleri, altın için tahmin ettikleri rekor seviyelere doğru artışın gerekçesi olarak Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya ekonomisindeki yavaşlamanın yanı sıra Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından hammadde ve ürünlerdeki fiyat artışını gösteriyor.

Goldman Sachs'a şu anda altın için mükemmel bir fırtına oluşmuş durumda ve bu hikayenin üç ayağı var. Birincisi, Avrupa gibi yerlerde enflasyon ve durgunluk endişesiyle altın için güçlü yatırımcı talebiniz var.

İkincisi, merkez bankası alımı. Çin ve Türkiye gibi yerlerde dolarsızlaştırma nedeniyle rezervini çeşitlenen merkez bankaları var.

Üçüncüsü ise altın EFT'lerine girişlerin giderek artıyor olması.

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