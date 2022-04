Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon her geçen gün artıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Hedeflerimize ulaşana kadar savaşa devam edeceğiz” açıklamaları ve ABD’de açıklanan enflasyon oranları piyasalarda gerginliğe neden oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14’te sabit tutması ise dolar/TL kuru ve gram altında baskıyı iyice arttırdı. Teknik analiz uzmanı Tuna Şatıroğlu ise yatırımcıların “Dolar yükselir mi düşer mi? Dolar hangi seviyeden alınır? Altın ne kadar yükselir?” sorularına cevap verdi.

“BU SİSTEM BU ŞEKİLDE YÜRÜMEZ”

Teknik analiz uzmanı ve ekonomist Tuna Şatıroğlu yeni hafta öncesinde dolar/TL kuru hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Piyasalarda oluşan baskının bu şekilde ilerleyemeyeceğini belirten Şatıroğlu, şu açıklamalarda bulundu;

''Dolar/TL kuru hakkında söyleyecek pek fazla bir şey yok. Dolar yut içi piyasalarda yukarıda 14,80 TL’den baskılanırken aşağıda 14,55 altına düşmesine izin verilmiyor. Bu sistem yürümez, ne zaman diye sormayın. Bu gördüğümüz baskılanma sürdürülebilir bir iş değildir. Bir yerde patlayacak. Elinde doları olan bozmasın. Borcu olan varsa gitsin dolarını alsın, borcunu kapatsın. Dolar alarak sadece yatırım yapmış olmuyorsunuz, aynı zamanda korunmuş oluyorsunuz. Yüksek enflasyon ve kur patlamasına karşı dolar alarak korunabilirsiniz.''

“DOLAR PATLAYACAK, DOLARA YATIRIM YAPIN”

Yatırımlara tavsiyeler veren Tuna Şatıroğlu doların her zaman alınabileceğini belirterek, ''Dolar her zaman alınabilir. Benim önerim dolara yönelik yatırım yapmanızdır. Dolar/TL kuru belki birkaç ay daha baskılanacak. Ancak illaki bir yerde patladığını göreceğiz. O zaman doları tutamayacaklar. Çünkü doları istediğiniz seviyede tutmak için sizin yüklü miktarda rezerviniz olmalıdır. Örneğin siz Çin olursunuz trilyon dolarlık rezervleriniz olur. O zaman istediğiniz yerde tutarsınız. Ama sizin swap hariç net rezerviniz eksiyle tutamazsınız. Türkiye’nin bu krize girerken şöyle bir 250 milyar dolar Swap hariç net rezervinin olması gerekiyordu. Dolar her zaman alabilirsiniz. Benim görüşüm, Amerikan borsası veya altın, gümüş yatırımı yapmanız yönünde.” açıklamasında bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DİKKAT! FİYATLAR DÜŞECEKTİR”

Altın fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tuna Şatıroğlu, Fed başkanlarına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

''Fed başkanları konuşmadığında zaman piyasa kendini toparlıyor. Dolayısıyla eğer Pazartesi günü yine birileri çıkıp bir şeyler söylemezse ben piyasanın toparlanmasını bekliyorum. Altında şubat ayından bu yana yükseliş trendi devam ediyor. Amerikan 10 yıllıklardaki ufak bir geri çekilme bile altını çok yukarılara götürmeye yetiyor. Ons altında 1.960 seviyesi önemliydi. Mart başında ons altında 1,965 üzerindeki fiyatlamaların savaş fiyatlaması olduğunu söylemiştim. Fakat altın artık o savaş fiyatlamasından kurtuldu ve normal fiyatlamaya döndü.''

''Altında yön yukarıdır. ABD 10 yıllıklarda önemli düşüş gelmesi gerekir. Fed başkanlarının bu kadar şahin konuşmaması gerekir. Yatırımcılar 'Altın çıkacak mı düşecek mi?' diye soruyor. ABD 10 yıllıklar düşerse altın yükselir. Peki ABD 10 yıllıklar ne zaman düşecek? Önümüzdeki bir iki hafta içinde düşmeye başlayacaktır. Kısacası altın fiyatlarında ana yön yukarı doğrudur.''

