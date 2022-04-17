Türkiye Gazetesi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

5 ÜRÜNE KISITLAMA KALDIRILDI

Açıklamada, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

Erdoğan istedi Rusya yerine getirdi! Mariupol'de camide mahsur kalanlara tahliye Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiğini, caminin ve rehinelerin kurtarıldığını söyledi.

Rusya 'füze saldırıları artacak' demişti: Kiev'de yeniden patlama sesleri Rusya’nın geçtiğimiz günlerde ‘füze saldırıları artacak’ açıklmasının ardından, Kiev’de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyuldu.