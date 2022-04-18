Türkiye Gazetesi

ABD’de enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle Mart enflasyonu aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda yüzde 8,5 artarak son 40 yılın zirvesini gördü. Yeni zirveyi gören enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs ayı toplantısında 50 baz puan faiz artışı bekliyor. Öte yandan faiz artışıyla bilanço daraltma işleminin mayısta başlaması bekleniyor.

DÖVİZ KURUNDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmeler ışığında dolar endeksi yükselişini sürdürerek haftayı 100,3 seviyesi üzerinde kapatırken ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,82 seviyesine yükseldi. Yeni haftanın ilk gününde ise dolar/TL kuru önceki kapanışa paralel 14,62 seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL kuru da 15,80’in hemen altında değerleniyor.

ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının ons fiyatı ise şahinleşen Fed'e karşın değer kazanarak, haftayı yüzde 1,4 primle 1.973,40 dolardan kapattı. Pazartesi gününe ise artıda başlayan ons altın şu sıralar 1985 dolar seviyelerinde. 929 liradan kapanış yapan gram altın ise 18 Nisan sabahı 933 liranın üzerini gördü.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Analistler, küresel bazda bu gelişmelerle güçlenmeye devam eden risk algısının pay piyasalarında baskıyı artırdığını kaydederek, yatırımcıların adımlarını temkinli atmasında fayda olduğunu bildirdi. Altın fiyatlarında 1975 - 1980 doları koruması, sonraki hamleleri için önemli. Çünkü bu seviyelerin üzerindeki fiyatlamalarda direnç seviyeleri olarak sırasıyla 2 bin 15 ve 2 bin 49 dolar izlenecek. Aşağı hareketlerde ise 1952 dolar önemli bir destek olarak görülüyor.

ANALİSTLERDEN ALTIN TAHMİNİ

Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Wall Street’deki analistlerden yeni bir değerlendirme geldi. Yapılan ankette 13 katılımcı analistin çoğu, bu hafta için altın fiyat beklentileri sorulduğunda, tahminlerinin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi. Analistlerin yüzde 46’sı daha yüksek seviyeler öngörürken, 31’lik kesim ise daha büyük bir geri çekilme öngörerek düşüş eğilimindeydi. Ankete katılan analistlerin yüzde 23’ü ise çekimser kaldı.

“2 BİN DOLARA YAKIN BİR DURAKLAMA ZAMANI GELEBİLİR”

Yapılan yatırımcı anketine göre ise, 1254 katılımcı perakende yatırımcıdan yüzde 72’si daha yüksek fiyatlar bekliyor. Katılımcıların yüzde 16’sı düşüş eğilimi beklentisindeyken, yüzde 12’si ise çekimser göründü. Bu, 19 Kasım’dan bu yana en yüksek perakende katılımı oldu. Birçok analist, altının ons başına 1980 dolar seviyesini geçtikten sonra kaydettiği teknik ilerlemeye işaret ederek, bunun metale olan güçlü ilginin bir işareti olduğunu ve fiyatları yükseltmeye devam edeceğini belirtti. Konuya ilişkin konuşan SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski verdiği röportajda, “Altın konusunda tarafsızım. Teknik olarak bir yükselişte ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bu kadar çok tatille, ticaret genel olarak sessiz olabilir ve 2 bin dolara yakın bir duraklama zamanı gelebilir” dedi.

“BU HAFTA BİR GERİ ÇEKİLME GÖREBİLİRİZ”

Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day ise şunları kaydetti: “Bu hafta bir geri çekilme görebiliriz ancak altının yüksek enflasyona, merkez bankalarının seçeneklerinin tükenmesine ve Ukrayna’daki kötüleşen duruma tepki olarak tekrar yükselmeden önce sadece geçici. ABD’deki enflasyon rakamının yüksekliği, bazı yatırımcıların Fed’in aslında anlamlı bir şekilde sıkılaştırılacağını düşünmesine neden oluyor. Ama aslında, Fed’in nihai geri çekilmesini altın için daha da yükselişe geçirecek. Bu yüzden kesinlikle satmayacağız ve eklemek istiyoruz.

18 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın 1.989 dolar'ı, gram altın 936 lirayı gördü. Altının gram fiyatı 936 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.516 liradan Cumhuriyet altını da 6.241 liradan satılıyor. Altının onsu ise şu sıralarda 1.989 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ekonomist Tuna Şatıroğlu'ndan kritik dolar ve altın değerlendirmesi: Önümüzdeki haftaya dikkat! Fiyatlar yükselecek Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte artan petrol fiyatları tüm dünyayı etkilemiş durumda. Özellikle artan enflasyon oranları karşısında harekete geçen ABD Merkez Bankası, faiz artırım sinyallerini gittikçe güçlendirdi. Piyasalardaki bu baskı sürerken dolar/TL kuru ve altın fiyatları dar bir bantta sıkışmış durumda. Gram altın 920-930 TL bant aralığında hareket ederken dolar/TL kuru ise 14,65- 14,70 seviyelerinde işlem görüyor. Ekonomist Tuna Şatıroğlu ise “Dolar yükselecek mi düşecek mi? Dolar hangi seviyeden alınır?” sorularını cevaplayarak yatırımcılara tavsiyeler verdi.