Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası bazı yeni düzenlemelere gitti. Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılıklara ödediği faizi sıfıra indirdi, gerçek kişilerden dönüşüme uyguladığı ilave faiz uygulamasını sonlandırdı.

Banka, dövizden TL'ye dönüşümü sağlayamayan bankalar için uygulayacağını açıkladığı sistemde de değişiklik yaptı.

DTH'ten TL'ye dönüşüm oranı hedefine ulaşılması için belirlenmiş olan 8 Temmuz tarihinini 2 Eylül'e erteledi.

Banka döviz komisyon oranlarını, dönüşümde belirlenen oranı sağlayamayanlar için yüzde 1,5'e çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi 2 Eylül'e kadar yüzde 10 oranında dönüşüm sağlayamayan bankalar için iki kat komisyon uygulayacak.