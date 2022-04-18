Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı gerilimi devam ederken Mart ayında son 14 yılın rekorunu kırarak 140 dolara dayanan Brent petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Brent petrol fiyatı son 22 günün en yüksek seviyesini görerek 113 dolara yükseldi. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle arz yönlü endişeler emtia fiyatlarında etkisini sürdürürken Brent petrol haftaya yükselişle başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişe, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Rusya'dan enerji akışına daha fazla ülkenin ambargo koyması durumunda fiyatların rekor düzeylere gidebileceği yönündeki uyarısı neden oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısının açıklamalarının yanı sıra Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın görüşmesi ve Libya’daki protestoların etkisiyle iki limanın kapatılması da yükselişte etkili oldu. Öte yandan Şanghay'daki salgına yönelik gelişmelerin de petrol fiyatları üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş ve petrol arzında yaşanan aksaklıkların endişesi ile yükselişe geçen petrol fiyatı pompaya zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından henüz resmi bir açıklama gelmese de petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıyacağı tahmin ediliyor. Son bir haftalık yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Son olarak 16 Nisan’da motorine 1 lira 82 kuruşluk bir zam geldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yaşanmadı. Yapılan son zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da motorinin litre fiyatı 22 lirayı gördü.

18 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da motorin: 22 lira

İstanbul’da benzin: 19 lira

Ankara’da motorin: 22.1 lira

Ankara’da benzin: 19.11

İzmir'de motorin: 22.1 lira

İzmir’de benzin: 19.11 lira

Putin ve Muhammed bin Selman’dan petrol görüşmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna’daki son durum hakkında telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.