Türkiye Gazetesi

İstihdamın artırılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini hedefleyen İŞKUR, işveren-iş arayanlar arasından köprü görevi görevi görüyor ve iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor. İŞKUR, bu yılın ilk 3 aylık döneminde 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu.

Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte turizm sezonuda açıldı. Sezon açılışı ile birlikte otellerde, tatil bölgelerinde de işçi alımları başladı. Bununla beraber özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden açık iş ilanı veriyor. Yaklaşık 100 bin iş ilanı başvurulmayı bekliyor.

BİRÇOK SEKTÖRDE PERSONEL AÇIĞI VAR

Yaklaşık 20 bini beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme-indirme vb.) ilanı. Muhasebeci ilanları her zaman olduğu gibi yine çok yoğunken, sezonun açılmasıyla birlikte turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı var.

BAŞVURU NEREDEN YAPABİLİRİM?

İş arayanların ise kolaylıkla iş bulabileceği iş ilanları İŞKUR'un internet sitesinde yer alıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR’da kaydı olması gerekiyor. Eğer kayıt yoksa ilk olarak ‘esube.iskur. gov.tr’ adresi üzerinden ‘üye ol’ seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kayıt yapılabiliyor.

Devamında özgeçmiş sayfasında yer alan ‘öğrenim bilgileri’ ile ‘meslek bilgileri’ alanlarını doldurmak ve ‘kişisel bilgiler’ alanında yer alan ‘iş arama statüsü’ne tıklayarak iş arama statüsünü aktife almak gerekiyor.

AÇIK İŞ İLANLARINI GÖRÜNTÜLEME

Özgeçmiş sayfasını doldurduktan ve iş arama statü kısmını aktife aldıktan sonra iş arayan sayfasında ‘iş ilanları’ sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi alım ilanlarına ulaşabiliyor. ‘Bana uygun işler’ sekmesine tıklandığında ise sadece özgeçmiş sayfasında yer alan bilgilerle eşleşen (kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi vb.) ilanlara ulaşılabiliyor. İlgili ilanın üstüne tıklanıldığında ilana ilişkin detaylı bilgilerin (genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim ve kişisel özellikler vb.) yer aldığı ilan detayı görüntülenebiliyor.

EN FAZLA HANGİ MESLEKLERDE AÇIK VAR?

Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. Bu yılın ilk 3 ayında kuruma 499 bin 839 açık iş başvurusu yapıldı.

İŞKUR'da yeni dönem: 179 TL günlük olarak ödeniyor İŞKUR'un işsize istihdam fırsatı, işverene de eğitimli eleman bulma kolaylığı sağladığı 'İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir döneme girildi. Düzenlemeye gidilen uygulamada işverenler artık katılımcıların en az yüzde 70'ini 9 ay boyunca istihdam etmek zorunda. Mesleki alanda tecrübesi bulunmayan kişilerin istihdamı için işbaşı eğitim programlarına katılım sağlayanlara bu sene günlük 179 TL ödenecek.

İŞKUR kurslarına katılan yüz binlerce kişiye günlük 179 lira İŞKUR mesleki kurs programlarıyla kurslara katılanlar hem mesleki anlamda gelişiyor hem de para kazanıyor. Kurslara katılım sağlayanlara günlük 49,08 lira ile 179,95 lira arasında belirli şartlara göre cep harçlığı veriliyor.

İş arayanlar dikkat! İŞKUR eleman açığı olan sektörleri açıkladı… İŞKUR tarafından yapılan saha araştırmasıyla en çok eleman arayan sektörler belli oldu. İŞKUR 10 yıl sonra öne çıkması planlanan sektörleri ve yükseköğretim mezunların yönelik eleman açığı olan sektörleri tek tek açıkladı.