Türkiye Gazetesi

Gram altın haftaya 934 liradan başladı, emtia fiyatlarında yükseliş yaşandı. Hem yatırım yapanlar hem de yatırım yapmak isteyenler en doğru yöntemin hangisi olduğunu araştırırken Finans Analisti İslam Memiş, rakam ve tarih vererek altın için kritik uyarılarda bulundu. Memiş, "Bu hafta hangi yatırım araçları ucuz?", "TL'si olan ne yapmalı?" ve "Pariteler düşük mü?" gibi soruların cevaplarını vererek Perşembe günü piyasalarda sert dalgalanmalar beklediğini açıkladı.

"GRAM ALTIN 1450 TL OLACAK"

Küresel piyasalarda yaşanan emtia fiyatlarındaki yükseliş, yurt içinde gram altın fiyatını sıkıştığı 920-930 bant aralığından kurtardı. İslam Memiş gram ve ons altın fiyatına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

''Gram altın haftaya 934 TL'den başladı. Ons altın haftaya yükselişle başladı. Enflasyon ve Çin büyüme etkisiyle emtia fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Ons altın haftaya 1.988 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın ikinci direnç seviyesi 930 TL bandını aşmasına neden oldu. Gram altın fiyatında bu hafta 920-940 lira aralığını takip edeceğiz.''

''Ons altın 1,988 dolardan alıcı buluyor. Belki 2.000 dolar seviyesine kadar çıkacak. Ancak ben bugünkü koşullarda ne gram altın ne de ons altın alırım. Yıl içerisinde yükselecek mi? Evet. Hep söylüyorum. Gram altın 2022 yılı içinde 1,450 TL olacak. Nisan ayındaki geri çekilmeler alım için iyi bir fırsattır. Buna rağmen altın fiyatlarında Nisan ayı boyunca da bir geri çekilme yaşanmasını beklemiyorum.''

"NİSAN AYI SON ALIM FIRSATIDIR"

İslam Memiş küresel piyasalarda artan dolar endeksine rağmen yurt içinde dolar/TL kurunun sabit kaldığını, şu anda 14,64 seviyesinde olan dolar/TL kurunun bu hafta 14,58-14,64 seviyelerini takip edeceğini belirtti.

"Dolar endeksi küresel piyasalarda değerini artırırken yurt içinde sabit dolar politikası nedeniyle belirli bant aralığında seyrediyor" diyen Memiş, ''Ben döviz kurlarında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını düşünüyorum. Bana göre bu aşağı yönlü ve yatay trend orta ve uzun vadede geçerli olmayacak. Nisan ayı son alım fırsatıdır. Mayıs ayında küresel piyasalarda ciddi bir tufan bekliyorum. Bu nedenle dövizle ticaret yapan ve emtia fiyatlarına yatırım yapan vatandaşların Nisan ayında hazırlığını yapmasını öneriyorum.''

ALTIN YÜKSELDİ, BİTCOİN DÜŞTÜ

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin kripto para piyasalarına yansıdığını belirten İslam Memiş, iki piyasa arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı:

''Kripto para piyasalarındaki değer kayıpları devam ediyor. Daha önce de belirtmiştim, kirpto para takip edecek olanların altın fiyatlarını da takip etmesi gerekir. Altın fiyatları yükselirse kripto fiyatları düşer. Altın fiyatları düşerse kripto fiyatları artar. Aralarında böyle bir denge bulunuyor. Bugün de bu tezi doğruluyoruz. Ons altın 1.988 dolar seviyesine yükselirken Bitcoin’in 39 bin dolar seviyesine sarktığını görüyoruz. Altın fiyatlarındaki yükselişler sağlıksız olduğunda dolayı bitcoin’deki düşüş alım için iyi bir fırsattır.''

"GÜMÜŞ FİYATI YÜKSELİŞTE"

İslam Memiş gümüş fiyatı için şu ifadeleri kullandı:

''Gümüşün gram fiyatı tekrar 12 TL seviyesinin üzerine çıktı. Ons gümüş ise 25,83 seviyesinden haftaya başladı. Diğer tüm emtia fiyatlarında olduğu gibi gümüş fiyatları da yönünü yukarı yönlü revize etti. Gümüşün ons seviyesinde 25,80 üzerinde tutunmaya devam ederse 26 - 27 TL seviyelerini görebiliriz.''

İslam Memiş emtia fiyatlarındaki yükelişi yorumlarken ''Gümüş fiyatı da yükselişte. Gram gümüş 12 TL üzerinde. Ben bu fiyatlardan gümüş almayı da tercih etmem. Haftalar önce uyardığımda daha düşük seviyelerden alanlar doğru bir karar vermiş oldu. Şimdi alan da uzun vadede zarar etmez'' ifadelerini kullandı.

"BEN OLSAM EURO ALIRIM, FIRSAT KAÇABİLİR"

İslam Memiş elinde yüklü miktarda TL bulunan yatırımcılara ucuz ve mantıklı alım fırsatı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

''Daha önce de belirttim. Elimde TL olsaydı ve kağıt paraya yatırım yapacak olsaydım bunun adı dolar olmazdı. Dolar baskılanması bir yerde son bulacak ve patlamalar yaşanacak evet. Ancak euro/dolar paritesine baktığımızda euro fiyatının dolara göre daha fazla değer kaybettiğini görüyoruz. Euro dolar karşısında daha fazla değer kaybettiğinden dolayı ben bir kağıt paraya yatırım yapacak olsam bu euro olurdu. Euro/TL ve parite tarafındaki yükselişleri önemsiyorum.''

''Benim elimde yüksek maliyetli dolar veya dövizlerim var diyelim. Beklemek yerine euro/dolar ve sterlin/dolar paritesindeki düşüşü değerlendirirdim. Bu pariteler kısa vadeli baskılanmaya devam etse de uzun vadede bu fırsat kaçabilir.''

"BÜTÜN İHALEYİ PUTİN'E BIRAKCAKLAR"

Finans Analisti İslam Memiş, Perşembe günü IMF tarafından düzenlenecek ve Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde gibi isimlerin katılacağı panelin piyasalara yön vereceğini söyledi.

Memiş, ''Emtia fiyatları küresel piyasalarda enflasyon ve Çin endişesiyle yükseldi. Avrupa'da bu hafta Paskalya tatili var. Fed öncesi emtia fiyatları yükselişte. Özellikle bu hafta Perşembe günü IMF, Merkez Bankası başkanları konuşacak. Perşembe günü piyasalarda sert bir dalgalanma olacak. Şimdiden ne konuşacakları belli. Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon konuşulacak. 'Eğer savaş olmasaydı enflasyon böyle yüksek çıkmazdı' diyecekler, bütün ihaleyi Putin'e bırakacaklar. Geçen yıl geçici enflasyon yalanları ile kandırdılar. Perşembe günü de enflasyon belirsiz diyecekler" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar Konut fiyatları özellikle son bir yıl içerisinde enflasyona yenik düştü, doların yükselmesiyle birlikte fiyatlar zirveyi gördü. Evini satmak isteyenleri uyaran Finans Analisti İslam Memiş, "Konutlarını bugün 'yüksek fiyata satıyorum' düşüncesiyle satanlar yanılıyor" dedi.