Türkiye Gazetesi

Dünya piyasalarında Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yaşanan belirsizlik ons altını yükselmesine enden oldu.Rusya-Ukrayna savaş ile yükselen altın fiyatları hareketlenerek son 5 haftanın zirvesine yükseldi. Haftaya yükselişle başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görüyor. ABD'de artan resesyon endişeleri, savaşın belirsizliği, pandeminin devam etmesi ve gelişmiş ülkelerin enflasyonun yüksek çıkması altına olan güveni artırıyor. Hal böyleyken kuyumcular sürekli yükselen altın için tahminde bulundu.

DÜĞÜN SEZONU ETKİLİ

Gram altın şu sıralar 940 TL, çeyrek bin 550 TL, yarım 3 bin 100 TL, tam 6 bin 200 TL’den işlem görüyor. Ülkemizde düğün sezonun yaklaşması ile birlikte altına olan talebin arttığını belirten Kapalıçarşı esnafı, bu talebin artacağını söylüyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN

Ons altının yükselmesinin sebebinin dünya piyasalarıyla alakalı olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, “Savaşın devam etmesi, pandeminin kısmen devam etmesi ve gelişmiş ülkelerin enflasyonu yüksek çıkması ile birlikte altın doğal olarak güvenli liman oluyor. Çin'in Shanghai şehrinde tedbir amaçlı kapanma söz konusu. Tüm dünya piyasaları ister istemez etkiliyor. Buda altını pozitif yukarı doğru etki yapar.

Düğün sezonun gelmesi ile birlikte altına talep şu anda var. Önümüzde ki günlerde de talebin olacağını düşünüyorum. Bununla beraber TL bazında altının kısmen yukarı etki yapacağını düşünüyorum.

'BİN VEYA BİN 200 ARASI OLACAK'

Gram altın 940 TL, çeyrek bin 550 TL, yarım 3 bin 100 TL, tam 6 bin 200 TL’den işlem görüyor. Gram altın sene sonu beklenti doların durumuna göre değişkenlik gösterir fakat benim kişisel görüşüm 1000 ile bin 200 TL bandında olacaktır." ifadelerini kullandı.

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