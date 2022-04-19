Türkiye Gazetesi

Analistler, Çin’de yeni tip koronavirüs salgını çerçevesinde alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, ancak Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin de destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ons ise ABD'de yükselen faizlere rağmen yükselişini sürdürüyor. Goldman Sachs “İki yıl içinde ekonomide daralma yaşanması ihtimali yüzde 35. FED, resesyona sebep olmadan enflasyonu soğutmak gibi oldukça zorlu bir görevle karşı karşıya. Artan faiz oranları, faiz getirisi olmayan değerli emtia fiyatları üzerinde önümüzdeki dönemde baskı oluşturabilir. Altın kısa vadede ise artan enflasyon ve yükselen jeopolitik risklerden dolayı yukarı yönlü” görüşünü paylaştı. Ons için 1920 dolar destek, 2.050 dolar direnç olarak takip edilecek.

Borsa günü rekor seviyede tamamladı Borsa, günü yüzde 0,64’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın bin 200 TL olacak Haftaya yükseliş ile başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görürken artışın dünya piyasaları kaynaklı olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, altında sene sonunda bin 100 ile bin 200 TL bandında olacağını tahmin ediyor.