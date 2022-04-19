Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

İhracat yapanların, finansmana erişim imkânlarını kolaylaştırmak için Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ), 1 Mart’ta faaliyete geçti. Teminat yetersizliği sebebiyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayan İGE AŞ’ye bugüne kadar 4 bine yakın firma başvurdu. Aynı zamanda İGE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 300 firmanın müracaatının kabul edildiğini, bir hafta içinde 600 firmanın daha destekten yararlanacağını kaydetti.

ÜST LİMİT 15 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

İftar programında gazetecilerle bir araya gelen Gülle, bir ay içinde yaklaşık bin firmanın teminatsız kaynak almaya hak kazanacağını dile getirdi. Gülle “Burada Eximbank aracılık yapıyor. Bin firmaya tahminî 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Birkaç yıl içinde de verilecek destek 3-4 milyar lirayı bulabilecek. Son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında da kredi üst limiti 10 milyon liradan 15 milyon liraya çıkarıldı. Teminat sunmadan ihracatçı KOBİ’ler bu desteklerden yararlanabilecek” diye konuştu.

100 MİLYAR BİZİ YATIRIMCI YAPAR

TİM Başkanı Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ihracatçı firmalar verileceğini açıkladığı yüzde 9 faizli 100 milyar liralık destekle ilgili açıklamalarda da bulundu. 100 milyar liralık kredi desteğinin çok büyük bir rakam olduğunu ifade eden Gülle “Mühim olan bu kaynağın nasıl kullandırılacağı. Detayları henüz belli olmadı. Şu an ihracatı firmaların kapasite kullanım oranı yüzde 80’lerin üzerinde. Bu kaynak bizi yatırımcı yapacak” diye konuştu.

ABD İHRACATTA BİRİNCİ PAZAR OLACAK

Dünyada Türk ihracatçısının bütün ülkeler ürün ihracatı gerçekleştirdiğinin altını çizen Gülle, özellikle ABD pazarına dikkat çekti. ABD pazarının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: 2020 yılından bu yana ABD’ye ihracatımız artarak devam ediyor. Şu anda ABD; Almanya’dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ikinci pazar konumunda. Bu şekilde devam ederse yıl sonunda ABD birinci ihracat pazarımız hâline gelebilir.

MERKEZ BANKASININ DÖVİZE İHTİYACI VAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan genelge ile ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarıldı. Konuyu değerlendiren İsmail Gülle “Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir görüşme yaptık. Video-konferans yöntemi ile düzenlenen toplantıda Başkan Kavcıoğlu bize bir sunum yaptı ve tabloyu ortaya koydu. Gördük ki Merkez Bankasının dövize ihtiyacı var” diye konuştu.

GÖÇMENLER OLMAZSA FABRİKALAR SIKINTI YAŞAR

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’de çalışma hayatında faal bir şekilde bulunan Suriyeli göçmenler konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesinin konuşulduğunu ifade eden Gülle “Suriyeli göçmenler konusunda sivil toplum kuruluşları (STK) konuşmalı, inisiyatif almalı. Çünkü Suriyeli göçmenler bugün neredeyse her fabrikada varlar. Firma elaman ihtiyacı için İŞKUR’a müracaat ediyor. Birçok firmaya ‘Sizin istediğiniz eleman yok’ yazısı gönderiliyor. Bu olmayınca fabrikalar mecburen Suriyeli göçmek çalıştırmak zorunda kalıyor. Suriyeli göçmenler olmazsa fabrikalarda eleman sıkıntısı yaşanır” dedi.

Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geldi: İhracat gelirlerinin yüzde 40'ı TCMB'ye satılacak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geldi. Görüşmede alınan kararla ihracatçıların Merkez Bankası’na satmak zorunda oldukları döviz gelirinde oran yüzde 40’a çıkarılacak.