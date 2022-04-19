Türkiye Gazetesi

Aralıkta tamamlanacak santral, yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak ve dünyanın da en büyük üç santralinden biri olacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Karapınar GES’in bugün ulaştığı 700 MW kapasite ile Avrupa'nın en büyüğü olduğunu belirterek, “Aralıkta tamamı bitecek. 1.350 megavat üretmeye başlayacağız aralık ayında. Tek bir santralden Konya'nın elektriği karşılanmış olacak” dedi.

"Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğalgaz altyapısı ve güneş enerjisinin ne kadar önemli olduğunu gördük" diyen Kalyoncu, şöyle konuştu: Almanya'dan, Polonya'dan her hafta yetkililer geliyor, 'aman gelin, LNG işini bize yapın, güneş enerjisini yapın' diyorlar. Sadece oradan değil ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan gelen çok sayıda yetkili var. Şu anda güneş enerjisi panellerini yüzde 85 yerlilikle Türkiye'de üretiyoruz. Yeni bir şey daha yapacağız. Bu sürpriz olacak. Şu anda hedefimiz (yüzde 65'in üzerinde yerlilikle) rüzgâr türbinlerini Türkiye'de üretmek. Halihazırda bu alanda üretim yok. 1.000 megavatlık rüzgâr santrali yatırımına 2023'te başlamayı hedefliyoruz.

İGA’YA TALİPLİ ÇOK

İGA'ya ve güneş enerjisi yatırımlarına ABD'den Çin'e kadar, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar çok talipli olduğunu anlatan Kalyoncu, “Belirli bir noktaya geldiğimiz firmalar da var. Nihai noktaya gelince açıklayacağız” diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nda 10 milyar 250 milyon avroluk yatırımın 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynaklarıyla yaptıklarını, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini ifade eden Kalyoncu, 25 yılda devlete 26 milyar avro kira ödeyeceklerini söyledi. İstanbul Havalimanı'na geçtikten sonra kuş çarpma olayının ve uçakların pas geçme sayısının yüzde 50 azaldığını kaydeden Kalyoncu, vakti olması durumunda gıda sektörüne girmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

600 MİLYON DOLARLIK KATKI

Karapınar GES, çöl haline gelen ve hiçbir işe yaramayan 20 milyon metrekarelik alana, 2600 futbol sahası büyüklüğündeki bölgeye kuruldu. 3,5 milyon adet panel kullanılacak. Yılda 2 milyon ton karbon salımının önüne geçecek. Gaz fiyatları dikkate alındığında, en az 600 milyon dolarlık döviz ikamesi sağlayacak.

Avrupa’nın en büyüğü olacak: Karapınar GES Konya’da kuruluyor Tamamlandığında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü olacak olan Karapınar GES, Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak.

Karapınar’da ilk faz tamamlandı Kalyon Holding’in yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik olarak kurduğu Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralinin birinci fazı tamamlandı.