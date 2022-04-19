Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile cep telefonlarında ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede, yüzde 25’lik en alt dilimine giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.

CEP TELEFONLARINA YENİ DÜZENLEME

Cep telefonları fiyatlarında yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanmaktadır. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi.

3 BİN TL ÜZERİNE YÜZDE 50 VERGİ

Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

FİYATLAR DÜŞECEK

Yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

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