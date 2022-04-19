Türkiye Gazetesi

Araç sahipleri tarafından akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının piyasalardaki etkisi sürerken, petrol fiyatlarında yükselişler görülmeye başlandı. Özellikle Çin’deki vaka sayıların artması ve Libya’da petrol arzında sorunlar yaşanması Brent petrolün 114 dolara kadar çıkmasına neden oldu. Petroldeki bu fiyat artışı ise akaryakıtta zam beklentisi oluşturdu. Peki benzin ve motorine zam geldi mi? 19 Nisan Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Motorin fiyatlarına son olarak 16 Nisan Cumartesi günü 1 lira 79 kuruşluk zam yapılmıştı. Bugün ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petroldeki yükselişle birlikte araç sahipleri 19 Nisan 2022 akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başlandı. İşte güncel 19 Nisan Salı günü güncel ve yeni benzin ve motorin fiyatları…

İSTANBUL’DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA’DA BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarına Çin ve Libya etkisi! Fiyatlar yükselişe geçti: Brent petrol kaç dolar? Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş yukarı yönlü devam ediyor. Özellikle Çin’deki vaka sayılarının artmasıyla alınan ekonomik destek paketleri ve Libya’daki arzda yaşanan sorunlar petrol fiyatlarını yükselişe geçirdi. Peki Brent petrol kaç dolar? 19 Nisan Salı günü petrol fiyatları ne kadar oldu? İşte uluslararası piyasada petrol fiyatlarındaki son durum.

Benzin düştü mü? Motorin kaç lira oldu? Brent petrolde yeni zirve! 18 Nisan benzin ve motorin güncel fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı gerilimi küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken brent petrol fiyatı yükselişini sürdürüyor. Varil fiyatı 112 dolar seviyesinden işlem gören brent petrol 107 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Brent petroldeki yukarı yönlü hareket sonrası vatandaşlar ‘Akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam var mı?’, ‘Benzine zam gelecek mi?’ sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Nisan güncel benzin ve motorin fiyatları…

Putin ve Muhammed bin Selman’dan petrol görüşmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna’daki son durum hakkında telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.