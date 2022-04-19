Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişine devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, son beş haftanın en yüksek seviyesini görmüş durumda. Dün 1998 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, şuan için 1980 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma ile yatırımcılar “Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın düşecek mi? Çeyrek ve tam altın kaç TL?” sorularını araştırmaya başladı. İşte 19 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

SON BEŞ HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ile 936 TL’ye yükselen Gram altın, son beş haftanın zirvesini görmüştü. Ukrayna'da savaş için kritik bir bölge olarak görülen Maripol'de Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çekişme sürüyor. Ukrayna'da barışın tesis edilme ihtimalinin uzak bir geleceğe ertelenmesi şimdilik piyasadaki riskli varlıkların önünü keserken altın gibi güvenli limanları güçlendiriyor.

Piyasalardaki hareketlilik ile yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 19 Nisan 2022 güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 930,62 liradan alınıyor ve 930,74 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.512,00 liradan alınıyor, 1.527,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.022,00 liradan alınıyor, 3.056,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.035,00 liradan alınıyor, 6.089,00 liradan satılıyor.

IMF TOPLANTILARI ÖNEMLİ OLACAK

Bu hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hafta genelinde yapılacak toplantılar öne çıkacak. IMF’nin küresel büyümeye yönelik açıklayacağı beklentiler kritik olacak. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “IMF tarafından en son geçtiğimiz yıl ekim ayında açıklanan küresel finansal istikrar raporu ve ekonomik büyüme tahminleri, ons altın fiyatı üzerinde hareket oluşturabilecek gelişmeler olarak izlenmesinde yarar var” şeklinde değerlendirdi.

Borsa rekorda, altın tırmanışta Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün 2.500 puanın da üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Küresel piyasalarda altın da ABD'de artan resesyon endişeleri, yüksek küresel enflasyon, Rus gazına ve petrolüne uygulanabilecek yeni bir yaptırım ihtimali sebebiyle yükselişini sürdürdü. Son beş haftanın zirvesine gelen ons, 2.000 dolara yaklaştı. Gram altın da bu etkiyle 940 TL sınırına dayandı.

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın bin 200 TL olacak Haftaya yükseliş ile başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görürken artışın dünya piyasaları kaynaklı olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, altında sene sonunda bin 100 ile bin 200 TL bandında olacağını tahmin ediyor.

İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Nisan ayı son alım fırsatıdır Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk gününde altın ve emtia fiyatlarında yaşanan yükselişe değindi. Gram altın için rakam veren Memiş, "Bu hafta hangi yatırım araçları ucuz?" ve "TL'si olanlar ne yapmalı?" sorularının cevaplarını vererek yatırımcılara uyarılarda ve önerilerde bulundu.