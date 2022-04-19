Türkiye Gazetesi

Pandeminin ardından emlak sektöründe yeniden hareketlenme başlarken. Evini satmalk siteyen ev sahipleri ile ev almak isteyenleri ilgilendiren kritik bir düzenleme daha hayata geçti. Türk lirasında değer kaybını önlemek için yapılan düzenleme ile sözleşmelerde TL ile ödeme yükümlülüğü zorunlu hale gelirken düzenleme taşıt satış sözleşmelerini içermiyor.

ZORUNLU HALE GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunlu hale geldi.

Türkiye'de yerleşik kişiler, bugüne kadar kendi aralarında akdedecekleri, taşıt dışındaki menkul satış sözleşmelerinde bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabiliyordu.

Tebliğ ile söz konusu sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

KAMUDA SATIŞ VE KİRALAMA DA DÖVİZ CİNSENDEN YAPILABİLECEK

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bunlardan kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkün oldu.

Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil 1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile beraber tüketici kredilerinde zorunlu hayat sigortası kaldırıldı. İhtiyaç kredisi sözleşmelerinde tüketicileri zor durumda bırakan ve tüketici menfaatinin dışına çıkan kredi fatura kalemlerinde de değişikliğe gidildi. Peki ihtiyaç kredilerinde zorunlu ödemeler neler? Kredilerde hangi ödeme tutarları geri alınabilir? İhtiyaç kredilerindeki yeni değişiklikler neler? Merak edilenleri sizler için araştırdık...