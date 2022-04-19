Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emekli, Ramazan bayramında verilecek olan ikramiyenin tutarını merakla bekliyor. Asgari ücrete yapılan rekor zam, enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış sonrası ikramiyelere zam talep eden emeklilere haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, 1100 liralık ikramiye ödemelerinin devam edeceğini belirtirken, Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen ise ikramiyelerin ekonomik koşullara ve günün şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bilgin, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum" dedi. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen ise yaptığı yazılı açıklamada, hayatının büyük bölümünde devletin kalkınması ve milletin refaha ulaşması için çalışan kamu emeklilerinin, düşen yaşam standartlarını yükseltmeyi hayatlarının geri kalan sürecinde de haklı beklentiyle talep ettiklerini belirtti.

"AĞIRLAŞAN HAYAT ŞARTLARIYLA BİRLİKTE ENDİŞE DE BÜYÜYOR"

Küçükkösen, "Yükselen enflasyon, düşen alım gücü ve yerinde sayan ikramiyeler, 'Hayatımı nasıl devam ettireceğim?' sorusunu soranların sayısını artırırken, ağırlaşan hayat şartlarıyla birlikte endişeleri de büyütmektedir. Kayıpların telafisi ve alım gücünün bir nebze yükseltilmesi için başta Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin artırılması, devletimiz için küçük fakat emeklilerimiz için hem önemli hem de büyük bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE GÜNCELLENMELİ"

2018'de 1000 lira ödenen bayram ikramiyelerinin, 2021'de yüzde 10 artırılarak 1100 lira olduğunu anımsatan Küçükkösen, 2018'in haziran ayından bugüne kadar doların yüzde 220, avronun yüzde 196, enflasyonun yüzde 136 arttığını belirtti.

Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyeleri, ekonomik koşullara ve günün şartlarına göre güncellenmeli, bayramı bayram gibi yaşatacak tutarlarla tanımlanmalı ve bundan sonraki süreçte 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon oranı kadar artırılmalıdır. Bayram, emeklinin gelir derdine düştüğü, çocuklarına ve torunlarına harçlık vermekten kaçındığı korku senaryosundan çıkarılmalıdır. Buna ilave olarak, çalışma döneminde ödenen eş ve çocuk yardımının emekli olduktan sonra ödenmemesi de ekonomik yönden sorun teşkil etmektedir. Kamu görevlisi, çalışma hayatı boyunca mal ve hizmet ürettiği dönemde aile birliğinin önemi vurgulanırken emekli olmakla beraber sanki aile birliğinden ilişiği kesilmiş gibi eş ve çocuk yardımı kaldırılmakta ve ödenmemektedir. Kamu görevlileri, emekli olduğunda çocuklarının yeme, içme, barınma, ulaşım ve benzeri giderlerinin ortadan kalkmadığı gerçeği ıskalanmamalıdır."

Emeklilerin hayat standartlarını yükseltmenin, devletin temel ve öncelikli sorumluluklarından olduğunu ifade eden Küçükkösen, bu kapsamda devletin ilk adım olarak bayram ikramiyelerini artırması gerektiği görüşünü aktardı.

Bakan Bilgin'den emekli ikramiyesi, asgari ücret, EYT ve 3600 açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de konuştu. Bilgin milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ikramiyesi, asgari ücret, 3600 ve EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1100 TL olacağını ve 28-29 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu.