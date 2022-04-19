Türkiye Gazetesi

Dövizdeki yükselişin maliyetleri artırması ile birlikte Türkiye'de son aylarda konut fiyatları fırladı. Merkez Bankası verilerine göre, İstanbul’da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106 arttı. Konutta yüksek fiyata rağmen talep var ama emlakçılarda satılık konut bulmak zorlaştı.

Artan talep ve enflasyon, konut ve kira fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi. İstanbul'da emlakçılar satılık ve kiralık konut talebine karşılık veremediklerini belirtiyor.

"FİYATLAR GÜNDEN GÜNE BİLE DEĞİŞEBİLİYOR"

Son dönemde satılık ve kiralık konut fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü söyleyen emlakçı Taner İşlek, "Satılık ve kiralık evlerde artan talebe karşılık veremiyoruz. Vatandaş sattığı gayrimenkulü yakın fiyata yerine koyamadığı için satmaktan çekinebiliyor" dedi.

"Kiralık konutlara da oldukça fazla talep var" diyen İşlek, "Fiyatlar günden güne bile değişebiliyor. Kiralık ev soran müşterilere olumsuz dönüşler yapıyoruz. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı. Yüksek talep nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir" ifadelerini kullandı.

KONUT FİYATLARI YILLIK YÜZDE 96,4 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Şubat ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisine göre, konut fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 26,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,9, 16,0 ve 12,7 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, 97,1 ve 90,1 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyat artışında yeni rekor: Yüzde 96,4 arttı Konut fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96,4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı.