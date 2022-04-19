Türkiye Gazetesi

İskenderun ilçesinde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı.

ASİT İÇTİ

Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, anne Bahar Berberci S'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da dehşet! Yaşlı adam, karısı ve kızını öldürüp intihar etti Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi, karısını ve kızını tabancayla öldürdü. Zanlı, aynı silahla hayatına son verdi.

Tartıştığı baba ve kızını öldürüp, intihar etti Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı baba ve kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Bursa'da baba cinneti! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 51 yaşındaki İhsan Meşe eşini ve kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti.