Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle dünya üzerinde yaşanan tedarik krizinin gıdadan sonra en sert etkileri enerji üzerinde görüldü. Özellikle Rus enerjisinin dünya piyasasındaki etkisi, bu bağlamdaki fiyat dengesinin yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Bir süredir yükseliş bandında hareket eden brent petrolün varil fiyatında etki bugün itibariyle tersine döndü. Öyle ki akşam saatlerinde yüzde 6,24 düşüşle brent petrolün varil fiyatı 106,8600'e kadar geriledi. Söz konusu hareketliliğin ardından brent petrole bağlı yükseliş kaydedin akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 6,24'Ü BULDU

Savaşla beraber büyük oynaklık gösteren ve Mart ayında çok hızlı bir şekilde 135 dolara çıkan Brent, 16 Mart’ta 98 dolar, 11 Nisan’da ise 99,50 dolara gerilemesinin ardından geçen hafta toparlanma gösterdi. Dün 116 dolara çıkan fiyat kazancını koruyamadı ve bugün de 110 dolar altına indi.

Bu hafta dolar cephesindeki hareketlilik fiyatlarda bir miktar baskıya neden oluyor. Tahvil faizlerinin son yılların zirvesine çıkmasıyla emtia grubunda düşüş var, zincirleme sirayette Brent fiyatında yüzde 6,24’lük bir kayıp söz konusu.

AKARYAKIT FİYATLARINDA GÖZLER İNDİRİM HABERİNDE

Brent petrolün yukarı yönlü hareketlenmelerin ardından zamlanan akaryakıt fiyatlarında yüzde 6,24'lük değer kaybının ardından indirim bekleniyor. Gözler indirim haberindeyken akaryakıtta güncel fiyatla rise şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Çin kapıyı kapattı petrol fiyatları yükselişe geçti! Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? 19 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte petroldeki fiyat dalgalanması sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarıyla Brent petrol tekrar yükselişe geçti. 113 dolara kadar çıkan Brent petrol şuan 111 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petroldeki bu fiyat artışı ise benzin ve motorine zam demek oluyor. Araç sahipleri ise benzin ve motorine indirim ya da zam gelip gelmediğini merak etmeye başladı. Peki benzin ve motorine bugün zam ya da indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, zam gelecek mi? Benzin, mazot ve motorin litre fiyatı kaç TL? İşte 19 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika haberleri…

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